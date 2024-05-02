Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır böylesi görülmedi! Borussia Dortmund, PSG karşısında da başardı | Bu kez Kylian Mbappe çaresiz...

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final ilk maçlarıyla devam ederken geçtiğimiz gece gülen taraf Borussia Dortmund oldu.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi Borussia Dortmund 1-0 kazandı. Galibiyet golünü ise 36. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

BİR GALİBİYETTEN FAZLASI

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i mağlup etmesinin ardından Bundesliga'nın beşinci takımı da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı kazandı. Bundesliga'da an itibariyle beşinci sırada yer alan takım: Borussia Dortmund'un olması da dikkat çekti.

21 YIL SONRA BAŞARDI

Takımına galibiyeti getiren Niclas Füllkrug , 21 yıl sonra bir ilki başardı. 31 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund formasıyla bir Şampiyonlar Ligi sezonunda üç gol atan ve üç asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

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Bunu daha önce Stephane Chapuisat, 1996-97 sezonunda Tomas Rosicky ise 2002/03 sezonunda yapmıştı.

LIONEL MESSI'NİN ARDINA YERLEŞTİ

Galibiyette büyük pay sahibi olan isimlerden Jadon Sancho ise müsabakayı 12 başarılı dripling ile tamamladı. Bu alanda Sancho, Devler Ligi tarihinde ikinci sıraya yükselirken rekor Messi'de bulunuyor. Arjantinli yıldız, 2008'de Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a karşı 16 başarılı dripling yapmıştı.

HERKESİ ŞAŞIRTAN PERFORMANS, 5. KEZ DUVAR

Borussia Dortmund bu Şampiyonlar Ligi sezonunda beşinci kez gol yemedi; başka hiçbir takım bu kadar sık ​​gol yemedi.

'Ölüm grubu' olarak adlandırılan ve PSG, Milan, Newcastle'ın yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Dortmund, tarih yazmaya devam ediyor.

Grupta Newcastle'a karşı 2 maçta da kalesini gole kapatan Alman ekibi, evinde de Milan'dan gol yememişti. Terzic'in öğrencileri, son 16 turu rövanş maçında da PSV'yi 2-0 yenmişti.

BU KEZ MBAPPE ÇARESİZ

Şampiyonlar Ligi'nde önemli yıldızları savunmasıyla durdurmayı başaran Dortmund, bu kez de Mbappe'yi çaresiz bıraktı. Karşılaşma sonunda performansı eleştirilen Fransız yıldız, beklentilerin altında kaldı.

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Fransa'nın önde gelen gazetecilerinden Didier Roustan ise Mbappe'yi "Gollerinin 10'da 1'ini Cebelitarık'a atıyor. İstatistikler yanıltıyor. Dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söylüyorlar ama bunu sahada göremiyorux. Messi bu yaşta sahanın her yerine hükmediyordu" sözleriyle eleştirdi.

SAVUNMA KOMUTANI HUMMELS

Bu sezon Mbappe ve birçok yıldızı durduran Dortmund'da savunmanın komutan Hummels, PSG'ye karşı da maçın adamı seçildi.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, 6 ikili mücadeleye kazanırken 4 top çaldı, 3 tehlike engelledi ve yüzde 82 pas isabetiyle oynadı.

MAÇTAN SONRA NE DEDİLER?

Niclas Füllkrug: "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızla her zaman maça 1-0 önde başlıyormuşuz gibi geliyor. Bizim için zor bir maç oldu. Böyle zor bir takıma karşı baskı hissetmek kaçınılmazdı. Artık finale sadece 90 dakika uzaktayız."

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Edin Terzic: "Hak edilmiş bir galibiyet oldu. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Daha fazla gol atabilirdik ama benim açımdan iyi bir sonuç oldu. Bu tür maçlarda çok koşmak gerekir ve biz de öyle yaptık. Şimdi bize rövanş maçında beraberlik yetiyor ancak Fransa'da da kazanmak istiyoruz."