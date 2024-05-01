Panathinaikos Başkanı Alafouzos'tan Fatih Terim sözleri! Acun Ilıcalı'nın görüşmedeki etkisi...

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda evinde Aris'e yenilen ve şampiyonluğu mucizelere bırakan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, Yunan basınında gündemden düşmüyor.

Aris maçı sonrası stadyumda ıslıklanan Fatih Terim ile yolların ayrılacağı iddia edilmiş ancak Panathinaikos'tan yapılan resmi açıklamada haberlerin doğru olmadığı belirtilmişti.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Athens Voice'e yaptığı açıklamada Ivan Jovanovic ile yolların ayrılması, Fatih Terim'in geliş süreci ve Acun Ilıcalı ile arasındaki dostluğa dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

JOVANOVIC İLE YOLLAR NEDEN AYRILDI?

Şahsen bir değişiklikten yanaydım, bunu daha önce de açıklamıştım. Jovanovic yorgundu ve kulüple ilişkisi de artık sona geliyordu. Ayrıca oynadığımız seviye de üst düzeyde değildi. Bir keresinde bana bir teknik direktörün bir takımda üç yıla kadar kalabileceğini, sonra oyunculara ilham veremeyeceğini, onlara daha fazla bir şey veremeyeceğini söylenmişti. Kendisi 2,5 yıldan biraz fazla kaldı.

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"JOVANOVIC'E TRANSFER KABUL ETTİREMİYORDUK"

Kişisel olarak çok fazla iletişim kurmayı sevmiyorum. Ben özel bir insanım. Onunla karşılaşırsam merhaba diyip öğle yemeğine davet ederim. O dönemler duygusal olarak çok yoğundu. Jovanovic, Panathinaikos'a çok şey verdi, çok şey başardı. Hayal kırıklığı olması normal. Umarım zamanla aramızdaki ilişki düzelir ve eski haline döner. Bu biraz zaman alacak. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı. En başında transfer konusunda onu etkileyemeyeceğimi fark ettim. Bu hem iyi hem de kötü. Kötü olmasının sebebi Panathinaikos bazı zamanlarda oyuncusuz kaldı, geçen sezon şampiyonluğu kaybettik. Daha fazla oyuncumuz olsaydı şampiyon olabilirdik. Ona transfer için yalvardım ama istemedi.

"İLK OLARAK PAULO SOUSA İLE GÖRÜŞTÜM"

Ekim ayından itibaren teknik direktör arayışıla başladık. İşlerin kötüye gittiğini görebiliyordum. Maccabı maçından sonra değişiklikle ilgili kesin kararımı verdim. O sırada Sousa'yı bulduk. Çok iyi bir hoca. Kendisini Madrid'de ziyaret ettim. Kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili talebi oldu, biz de bunun doğru olmadığını, takımda sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmemize rağmen görüşmelere devam etmedik.

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"ACUN ILICALI'NIN OFİSİNDE FATİH TERİM'İ GÖRDÜM"

Acun Ilıcalı ile çok samimiyiz. Dürüst ve titiz bir adamdır. Bazı kişisel sorunlarda birbirimize yardım etmişizdir. Ona hoca sıkıntısını anlatıyordum ve bana 'Harika bir adam, kazanan ve lider bir arkadaşım var. Onu şiddetle tavsiye ederim' dedi. 25 Aralık'ta Acun'un İstanbul'daki ofisine gittim ve Sayın Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerji sayesinde onu çok sevdim. Acun sayesinde o da görüşmeyi kabul etti.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK GİDERİM"

Fatih Terim, Sousa'dan daha pahalı. Bana '6 aylığına geleceğim ve şampiyon olamazsak gideceğim' dedi. Ben de 'Hayır, başlangıçta bir buçuk yıllığına gelmelisin ve sonrasına bakarız. Umarım daha uzun kalırsın, ortalamayı tutturursun, her şey yolunda gider" dedim.

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"ACUN, BAKASETAS TRANSFERİNDE DE YARDIM ETTİ"

Acun, Bakasetas transferinde de bize çok yardımcı oldu. Türkiye'de güçlü bir figür. Herkesi tanıyor.