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Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Bonucci
Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 22:02

Fenerbahçe, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Bundesliga erkibi Union Berlin de Bonucci'nin takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza attığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı. Leonardo Bonucci’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçede

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#Fenerbahçe#Transfer#Bonucci

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