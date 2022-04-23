Larin'in menajerinden Beşiktaş açıklaması! "İletişimimiz yok"

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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cyle Larin ile ilgili yönetimin hennüz somut bir adım atmadığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA BAŞKANLA BİR İLETİŞİMİMİZ YOK"

Larin'in menajerinin açıklamaları şu şekilde:

"Kulüple en son İstanbul'daki Ajax maçı zamanında görüşmüştük. İyi bir görüşmeydi. Onun dışında kulüp başkanı ve yöneticiler Galatasaray maçından önce Larin ile konuştu. Başkanın, Larin'e son mesajı buydu. Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan bir teklif almadık. Sözleşmeye saygı duyuyoruz. Biz yeniden görüşmeye her zaman açığız. Daha sonrasında kontrat hakkında konuşmak için arayacağını söylemişti. Kimse aramadı. Bugün geldiğimiz noktada başkanla bir iletişimimiz yok."

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"SÜRESİ NEDEN AZALDI BİLMİYORUM"

"Larin'in oynama süresi neden azaldı bilmiyorum. Larin çok iyi çalışıyor ve alınan kararlara saygı duyuyor. Cyle, Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olabilir. Larin şu an Beşiktaş'a odaklanmış durumda ve sezonu burada tamamlayacak. Son maça kadar %100'ünü verecek."

"ÜLKE VEYA TAKIM İSMİ VEREMEM"

"Şu an geleceği değerlendirme aşamasındayız. Larin'in geleceği hakkında spesifik bir takım veya ülke söyleyemem. Beşiktaş'ın Larin'i isteyip istememesine de bağlı."

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er'in edindiği bilgiye göre Larin için görüşmeleri yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı, yıllık 2,5 milyon Euro isteyen Larin'in menajerine "Biz en fazla 1.5 milyon Euro verebiliriz. Düşünüp kararınınızı bildirin." dedi.

"GALATASARAY İLGİLENİYOR" İDDİASI

Anlaşma olmazsa sezon sonu serbest kalacak olan Cyle Larin'in durumunu Galatasaray'ın da yakından takip ettiği iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas döneminin sona erecek olması ve yeni başkanın planları dahilinde Larin defteri yeniden açılır mı bilinmiyor.