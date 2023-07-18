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Lamine Diack, Ligue 1'e transfer oluyor! Fenerbahçe'ye pay verilecek mi?

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#Transfer#Lamine Diack#Ankaragücü
Lamine Diack, Ligue 1e transfer oluyor Fenerbahçeye pay verilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 00:44

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Senegalli oyuncu Lamine Diack'a, Ligue 1'den talip çıktı.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den MKE Ankaragücü'ne transfer olan orta saha oyuncusu Lamine Diack, iyi oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.

22 yaşındaki başarılı ön liberoya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes talip oldu.

L'Equipe'in haberine göre; Nantes, Diack'ın satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

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SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO

Nantes'ın başkent ekibine kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyeceği belirtilirken 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 2 milyon Euro olduğu kaydedildi.

32 MAÇTA GÖREV ALDI

Diack geçen sezon 32 maçta sarı lacivertli formayı giydi ve 3 kez fileleri sarstı.

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"FENERBAHÇE'YE SATIŞTAN PAY..."

Diack'ın sözleşmesinde Fenerbahçe lehine sonraki satıştan pay iddiaları, MKE Ankaragücü tarafından yalanlanmıştı.

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Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Lamine Diack için Fenerbahçe'ye sonraki satıştan pay veya geri alma opsiyonu iddiaları yalan. Diack ile 4 yıllık sözleşmemiz var ve mukavelesinde başka kulübe ait herhangi bir opsiyon kesinlikle söz konusu değil." açıklamasını yapmıştı.

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#Transfer#Lamine Diack#Ankaragücü