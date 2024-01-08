Kylian Mbappe ve Arda Güler takım arkadaşı oluyor! Anlaşma sağlandı

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Transferde adı birçok takımla anılan ve Paris Saint Germain'den gelecek sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransız yıldız Mbappe, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Fransız golcü, gelecek sezonda Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de oynayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mbappe, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YILLIK 700 MİLYON EURO

Son yıllarda transferin en gözde isimlerinden olan Mbappe'ye, Suudi kulübü Al-Hilal de talip olmuş ve PSG'ye 300 milyon Euro bonservis, Fransız golcüye ise 1 yıllık 700 milyon Euro maaş teklifinde bulunmuştu.

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NBA'İN YILDIZLARINDAN MBAPPE PAYLAŞIMI

Kylian Mbappe'ye Al-Hilal takımından gelen 1 milyar Euro'luk teklifin ardından, NBA'in yıldızları Lebron James, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard bu teklifle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.