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Kylian Mbappe ve Arda Güler takım arkadaşı oluyor! Anlaşma sağlandı

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#Transfer#Mbappe#PSG
Kylian Mbappe ve Arda Güler takım arkadaşı oluyor Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 01:34

Adı birçok kez Real Madrid ile anılan ve İspanyol kulübünün kapısından dönen Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Madrid ekibiyle anlaştığı öne sürüldü.

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Transferde adı birçok takımla anılan ve Paris Saint Germain'den gelecek sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransız yıldız Mbappe, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Fransız golcü, gelecek sezonda Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de oynayacağı belirtildi.

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SEZON PERFORMANSI

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mbappe, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YILLIK 700 MİLYON EURO

Son yıllarda transferin en gözde isimlerinden olan Mbappe'ye, Suudi kulübü Al-Hilal de talip olmuş ve PSG'ye 300 milyon Euro bonservis, Fransız golcüye ise 1 yıllık 700 milyon Euro maaş teklifinde bulunmuştu.

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NBA'İN YILDIZLARINDAN MBAPPE PAYLAŞIMI

Kylian Mbappe'ye Al-Hilal takımından gelen 1 milyar Euro'luk teklifin ardından, NBA'in yıldızları Lebron James, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard bu teklifle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

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#Transfer#Mbappe#PSG

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