Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi! Real Madrid'e transferi...

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Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için her yola başvuruyor.

Sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Real Madrid'in yolunu tutacağı iddia edilen Mbappe için Paris'te seferberlik devam ediyor.

EN SON REKOR MAAŞ ÖNERİLDİ

Henüz oyuncuyla anlaşma sağlayamayan PSG, son olarak 23 yaşındaki futbolcuya haftalık 1 milyon sterlinlik bir sözleşme önerdiği haberleri çıkmıştı. PSG'nin bu teklifi sonrası Mbappe'nin temsilcisinin Fransız yıldızı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedilmişi.

İKNA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in 180 milyon euroluk teklifini reddeden PSG, golcü oyuncuyu kalmaya ikna edebileceğine dair inancını henüz kaybetmedi.

MACRON DEVREYE GİRDİ

Fransa basınında yer alan haberlere göre; PSG yönetimi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayıp, Kylian Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini istedi.

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Macron'un Mbappe ile doğrudan temasa geçtiği ve PSG'de kalması için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca eski lider Nicolas Sarkozy'nin de benzer hamleler yaptığı iddia edildi.

REAL MADRID'İ SON DAKİKADA YIKTI

Gelecek sezon Real Madrid forması giyeceği yönünde çok sayıda haber çıkan Mbappe ise tüm tartışmalara karşın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e son dakikalarda golünü attı ve takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sezon PSG'de 32 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 22 gol attı ve 16 asist yaptı.