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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için gözünü karattı! Dudak uçuklatan rakam

#Transfer#Kylian Mbappe#PSG
Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için gözünü karattı Dudak uçuklatan rakam

Paris Saint Germain, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırmamak için rekor bir maaş teklifiyle yıldız golcüyü takımdan tutmak istiyor.

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Sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Real Madrid'in yolunu tutması beklenen Kylian Mbappe'yi takımda tutmanın planlarını yapan PSG yönetimi, tarihi bir teklifte bulundu.

Independent'ın haberine göre, PSG, mukavelesi haziranda bitecek olan 23 yaşındaki golcüye haftalık 1 milyon sterlinlik bir sözleşme önerdi.

Mbappe, PSG'nin çılgın teklifini kabul etmesi durumunda yıllık 52 milyon sterlinle (961 milyon TL) dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak.

PSG'nin bu teklifi sonrası Mbappe'nin temsilcisinin Fransız yıldızı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Paris Saint Germain'in, Mbappe'yi takımda tutmak için milli takımdan arkadaşı Paul Pogba'ya da teklif yaptığı belirtildi.

Mbappe'nin Fransa Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Paul Pogba'yı takıma katmak için PSG'nin oyuncuya haftalık 600 bin sterlin vermeyi önerdiği kaydedildi.

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Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paul Pogba, PSG'ye gitmesi durumunda İngiliz ekibindeki kazancını ikiye katlayacak.

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#Transfer#Kylian Mbappe#PSG

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