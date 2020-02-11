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Futbol
Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Kulüpler Birliği toplantısı başladı! Fenerbahçe'den toplantıya katılım yok

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü'nden toplantıya katılım olmaması dikkat çekti.

12.00’de başlayan toplantıya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'de yer alan takımların başkanları veya temsilcileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katıldı. 

Süper Lig başkanının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı.

Öte yandan geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti.

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