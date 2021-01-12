Kulüpler Birliği Başkanı yarın belli oluyor! Ali Koç başkanlığa çok yakın
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oluyor. İstifa eden Mehmet Sepil’in yerine geçecek ismin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerinde yarın toplanacak Kulüpler Birliği’nde başkanlık görevi de netleşecek.
5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği’nin 10’uncu başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil’in istifasının ardından yerine geçecek isimin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor.
Tüm kulüp başkanlarının desteği ile göreve gelmesi beklenen Ali Koç, Kulüpler Birliği’nin 11’inci başkanı olacak.
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