Koronavirüs senaryoları

SORU 1: 2020 ŞAMPiYONLAR LiGi FiNALi iSTANBUL’DAN ALINIR MI?

Maç, planlandığı gibi 30 Mayıs ta İstanbul’da yapılacak. UEFA, seyircisiz dahi olsa karşılaşmanın oynanmasını istiyor...

SORU 2: İTALYA - TÜRKİYE MAÇININ YERİ DEĞİŞİR Mİ?

UEFA, ‘Şu an itibariyla değişiklik yok’ dedi. Ancak İtalya’daki karantina sürerse, 12 Haziran’daki EURO 2020 maçı İstanbul’a alınabilir

SORU 3: A MİLLİ TAKIM'IN ÖZEL MAÇLARINA SEYİRCİ GİRECEK Mİ?

27 Mart’ta Ljubljana’daki Slovenya ve 30 Mart’ta Viyana’daki Avusturya karşılaşmalarına seyirci alınmayacak...

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyayı tehdit ederken, birçok ülkede spor faaliyetleri ya durduruldu ya da seyircisiz oynanma kararı çıktı. Peki, Türkiye’yi ilgilendiren futbol organizasyonlarında durum ne?

1- Öncelikle 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçıyla ilgili bilgilendirme yapalım...

Şu an itibariyla değişiklik yok. Maç, planlandığı tarihte oynanacak. Ancak her şey hastalığın seyrine bağlı. Eğer ülkemizde de görülürse final maçının durumu tartışmaya açılır. Kaldı ki bu, UEFA’nın tek başına alacağı bir karar da değil, hükümetleri ilgilendiren bir olay. UEFA, televizyon yayınından ciddi gelir elde ettiği için seyircisiz dahi olsa maçı oynatmaktan yana.

UEFA: Yetkililerle görüşmeler sürüyor

2- EURO 2020’nin açılış maçı olan İtalya-Türkiye mücadelesine gelince... Tamamı karantina altında olan İtalya’daki tüm spor faaliyetleri 3 Nisan’a gününe kadar durduruldu. Ülkedeki koronavirüs tehlikesi devam ettiği takdirde İtalya-Türkiye maçının İstanbul’a alınma ihtimali son derece yüksek. UEFA’dan dün yapılan açıklamada, şu an programda bir değişiklik olmadığı belirtilerek, “Şu anda durum kontrol altında. EURO 2020’nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran’da Roma’da açılış yapılacak. Koronavirüsle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor” denildi.

Slovenya’da vaka sayısı 31’e çıktı

3- EURO 2020’de mücadele edecek A Milli Takımımızın 27 Mart’ta Ljubljana’da Slovenya ve 30 Mart’ta Viyana’da Avusturya ile oynayacağı özel maçlarla ilgili karar da dün çıktı. Koronavirüs vakası sayısının 31’e çıktığı Slovenya’da Dışişleri Bakanlığı, Slovenya-Türkiye karşılaşmasına seyirci alınmayacağını duyurdu. Açıklamada, Alp Disiplini Kupası dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Avusturya-Türkiye maçına da aynı şekilde seyirci alınmayacak.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ALINAN KARARLAR

ŞAMPiYONLAR LiGi

Bugün yapılacak PSG-Borussia Dortmund ve 18 Mart’taki Barcelona-Napoli maçları seyircisiz.

UEFA AVRUPA LiGi

Yarın oynanacak Sevilla-Roma, LASK-Manchester United, Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarına da seyirci alınmayacak.

EURO 2020 ELEMESİ

26 mart’ta Slovakya ile İrlanda arasında oynanacak play-off maçı da seyircisiz.

ALMANYA 1. LiGi

Bugünkü Mönchengladbach-Köln ve 14 Mart’taki Dortmund-Schalke derbisi seyircisiz.

İSPANYA 1. LİGİ

İKİ hafta maçlarda seyirci alınmayacak.

FRANSA 1. LİGİ

15 Nisan’a kadar tüm maçlar seyircisiz

TEKVANDO

31 Mart’taki Avrupa Para Tekvando Şampiyonası, 1-5 Nisan’daki Kulüpler Şampiyonası ve 7-10 Mayıs’taki Avrupa Şampiyonası ertelendi.

MASA TENİSİ

Nisandaki Japonya ile hazirandaki Güney Kore ve Avustralya turnuvaları ertelendi.

JUDO

Antalya Ekaterinburg ve Tiflis grand prix turnuvaları ile 30 Nisan’a kadar Avrupa’daki tüm müsabakalar iptal edildi.