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Korner direğiyle saldırıya uğrayan Mert Müldür'ün sevgilisinden paylaşım: Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Trabzonspor
Korner direğiyle saldırıya uğrayan Mert Müldürün sevgilisinden paylaşım: Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 07:00

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ün sevgilisi Koprena Andjela, olaylı Trabzonspor maçı sonrasında bir paylaşım yaparak korkusunu dile getirdi.

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Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen sarı lacivertli oyunculara saldırdı.

Fenerbahçeli milli futbolcu Mert Müldür, saldırgan taraftarların arasında kaldı.

Sahaya giren bordo mavili taraftarlardan birinin Fenerbahçeli Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdığı görüldü.

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Mert Müldür kendini korumaya çalışırken saldırgan taraftardan kaçmaya çalıştı. 

Milli futbolcu Mert Müldür, yara almadan kurtulurken sevgilisi Koprena Andjela'dan paylaşım geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla korkusunu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düştü.

Korner direğiyle saldırıya uğrayan Mert Müldürün sevgilisinden paylaşım: Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Trabzonspor

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