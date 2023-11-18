Kopenhag'da Galatasaray korkusu! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi uyarı yaptılar

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray, grubun beşinci maçında İngiliz ekibi Manchester United'la Rams Park'ta karşılaşacak.

Bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Galatasaray'ın, tur mücadelesi verdiği rakibi Kopenhag ise gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih'e konuk olacak.

SON MAÇ KOPENHAG'LA DEPLASMANDA

Galatasaray'la aynı puanda yer alan Kopenhag, grubun son karşılaşmasında temsilcimizi ağırlarken şimdiden maçın hazırlıklarına başladı.

ŞİMDİDEN ÖNLEM ALMAK İSTİYORLAR

Kendi sahasında deplasman takımı konumuna düşmek istemeyen Kopenhag Kulübü, Galatasaray maçı öncesi bir açıklama yaparak taraftarlarını uyardı.

Danimarka ekibi bugün resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

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Yapılan açıklamada, "Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın." ifadelerine yer verildi.