Kopenhag'a kaybeden Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Sarı kırmızılılar dev ödülü kaçırdı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6’ncı ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi biletini aldı.

GALATASARAY’DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşısında 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Dries Mertens’in yerine Davinson Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha’ya görev verdi.

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DAVİNSON SANCHEZ 3 MAÇ SONRA 11’DE

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kopenhag karşılaşmasına 11'de başladı. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Manchester United, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarında oynayamamıştı.

Sakatlığından dolayı son maçta kadroda olmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise yedeklerde yer aldı.

Galatasaray müsabakaya; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11’i ile başladı. Yedeklerde ise, Günay Güven, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

3 MAÇI DA KAZANAMADI

Danimarka takımlarına konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kazanamayan Galatasaray (1B 2M), iki Kopenhag ziyaretini de 1-0 kaybetti.

EN ÇOK ŞUT ÇEKTİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Galatasaray bu sezon en fazla şut çektiği (22) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (42) Şampiyonlar Ligi maçını Kopenhag deplasmanında oynadı ancak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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DEV KAZANÇ KAÇTI

Danimarka'da kaybeden Galatasaray, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde 12.4 milyon Euro'luk bir maça çıktı.

G.Saray kazanması halinde 2.8 milyon Euro galibiyet primi alacaktı. Kazanması durumunda tur biletini alarak son 16’ya çıkma ödülü de alacak olan sarı kırmızılı ekip, kasasına 9.6 milyon Euro daha koyacaktı.

Sarı kırmızılı ekip, Kopenhag'a mağlup olarak 12.4 milyon Euro'luk dev ödülü kaçırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Grubu üçüncü tamamlayan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda grubunu ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.

İLK MAÇ RAMS PARK'TA

Avrupa Ligi Play-Off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde 15.00'te çekilecek.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitirme ihtimali olan takımlar şu şekilde sıralanırken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

▪️ Sporting Lizbon

▪️ Toulouse/Saint-Gilloise

▪️ Rennes/Villarreal

▪️ Freiburg/West Ham

▪️ Brighton/Marsilya

▪️ Karabağ/Molde

▪️ Slavia Prag/Roma

▪️ Real Betis/Rangers/Sparta Prag