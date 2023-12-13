Galatasaray'ın rakibi Manchester United en kötü İngiliz ekibi olarak tarihe geçti! Altay Bayındır...

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile Alman devi Bayern Münih karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 1-0'lık skorla kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Kingsley Coman attı.

Bu sonuçla 4 puanda kalan ve grubu temsilcimiz Galatasaray'ın arkasında dördüncü sırada tamamlayan Manchester United, Avrupa kupalarına veda etti.

Hollandalı Menajer Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United kalesinde 15 gol görürken Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok gol yiyen İngiliz takımı oldu.



İngiliz ekibinde milli file bekçisi Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı. Alman ekibinde Kim Min-Jae ise 90 dakika görev yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:



A Grubu

Kopenhag: 1 - Galatasaray: 0

Manchester United: 0 - Bayern Münih: 1



B Grubu

Lens: 2 - Sevilla: 1

PSV Eindhoven: 1 - Arsenal: 1



C Grubu

Union Berlin: 2 - Real Madrid: 3

Napoli: 2 - Sporting Braga: 0



D Grubu

Inter: 0 - Real Sociedad: 0

Salzburg: 1 - Benfica: 3



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın E, F, G ve H Grubu’nda oynanacak son müsabakalarla grup aşaması tamamlanacak.