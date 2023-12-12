Kopenhag 1-0 Galatasaray / Maç sonucu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kopenhag 1-0'lık skorla kazandı. Kopenhag'ın galibiyet golünü 58. dakikada Lerager kaydetti. Danimarka ekibinde golü kaydeden Lerager, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu skorla 8 puana yükselen Danimarka temsilcisi adını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına yazdırdı.

Grubu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray ise Avrupa Ligi biletini aldı.

Grubun diğer maçında Bayern Münih, Manchester United'ı 1-0'lık skorla yendi. İngiliz temsilcisi, Avrupa kupalarına veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Ceza sahası yayında topla buluşan Elyounoussi, sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ankersen’i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.



41’inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey ortasını yaptı. Icardi’nin kafayla indirdiği topa Zaha’nın penaltı noktasının hemen gerisinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



58’inci dakikada Kopenhag öne geçti. Gonçalves’in pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Achouri’nin yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Lerager’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



73’üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisindeki Icardi’ye pasını aktardı. Bu oyuncunun topuğuyla altıpasın gerisine bıraktığı topa hareketlenen Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



84’üncü dakikada Ziyech’in sağ kanattan yaptığı ortada Bakambu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grabara’da kaldı.



90’ıncı dakikada Lerager, Kerem Aktürkoğlu’nun ayağına basmasının ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90+2’nci dakikada Hakim Ziyech’in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grabara son anda kornere tokatladı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Kopenhag sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

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Kopenhag'ın 11'i: Grabara, Diks, Vavro, Ankersen, Lerager, Claesson, Goncalves, Jelert, Achouri, Elyounoussi, Falk.

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Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Yedekler: Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Nelsson, Sérgio, Barış, Kazımcan, Ndombele, Bakambu

Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."