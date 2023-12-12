Kopenhag cephesinden Galatasaray maçı öncesi gözdağı: Korkutucu olacak | Mauro Icardi ve Hakim Ziyech dikkatle izlenecek

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Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edebilmek için FC Kopenhag’la Parken Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray, final niteliğindeki maça odaklandı. Averajla grupta 3.sırada olan sarı-kırmızılı ekip, 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı bu stadyumda Kopenhag’ı yenip gruptan çıkarak zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. FC Kopenhag’ı takip eden Danimarkalı futbol muhabirleri, iki ekibin gruptan çıkmak için oynayacağı dev maç hakkında özel açıklamalarda bulundu.

DANİMARKALI GAZETECİLERİN, FC KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

DANİEL NØJSEN FALLAH (BOLD.DK):

“GALATASARAY’IN HÜCUM OYUNCULARIYLA BAŞA ÇIKMAK SORUN OLACAK”

Çok çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım arasında bazı husumetler var. Maçın başlangıçta biraz gergin geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray, deplasmanda oynamasına rağmen FC Kopenhag'ın şu anki formundan dolayı Galatasaray’ın kazanacağına biraz daha sıcak bakıyorum. Kopenhag, Danimarka Kupası’nda çeyrek finalde kaybetti. Kopenhag, savunma anlamında bazı sorunlar yaşıyor. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi maçlarında güçlü bir performans göstermiş olsa da Galatasaray'ın hücum oyuncularıyla başa çıkmalarının sorun olacağını düşünüyorum. Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'un takım yönetme şeklinden çok etkilendim. Oyuncular ona çok güveniyor. Jacob Neestrup, oyuncularından ne istediği konusunda çok net birisi. Takımına çok değer veriyor. Ancak şu anki dönem - son iki hafta - muhtemelen onun için Kopenhag'daki en zor dönemi oldu ve ulusal müsabakalarda biraz zorlandıklarından Galatasaray maçının daha da önemli hale geldiğine şüphe yok.

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“PARKEN STADYUMU, TÜRK STADYUMLARINDAKİ GÜRÜLTÜNÜN YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ”

Parken Stadyumu’nun harika bir atmosferi var ve geçtiğimiz yıllara göre tribünler daha çok gelişti. Elbette Türk stadyumlarındaki gürültünün yanına bile yaklaşamaz ama stadyumun bir ucundaki taraftar bölümü (Sektion 12 olarak adlandırılıyor) oyuncuların çok beğendiği, devasa ve harika bir atmosfer yaratıyor. Bu bölümdeki taraftarlar, oyuncuların daha iyi performans göstermelerine yardımcı oluyor.

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“HER ŞEYDEN ÖNCE GALATASARAY’DA MAURO ICARDİ’Yİ İZLEYECEĞİM”

Galatasaraylı oyuncuların kendi sahalarından uzakta olmanın üstesinden nasıl geleceklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Elbette çok kaliteli oyunculara sahipler ancak bazı zamanlar takım çabasından ziyade bireysel çabaların ön plana çıktığını düşünüyorum. Ayrıca taraftarlar, oyuncular ve tüm kulüp tarafından pek sevilmeyen Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya karşı oynarken nasıl tepki vereceklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Benim için her şeyden önce gözüm Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin üzerinde olacak.

LASSE VØGE (B.T. SPORT):

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“FC KOPENHAG, EVİNDE OYNADIĞI SON İKİ MAÇTA ÇOK KÖTÜYDÜ”

Başa baş bir mücadele olacağını düşünüyorum. Normalde Kopenhag'ın kendi sahasında oynama avantajına sahip olduğunu söylerdim ancak Kopenhag şu anda en iyi durumda değil. Evlerinde oynadıkları son iki maçta çok kötüydüler, Aarhus ve Silkeborg maçlarında kaybettiler. Yani kötü form, ev sahibi avantajını etkisiz hale getiriyor. Gruptan çıkmak için iki takımın da yarı yarıya şansa sahip olduklarını düşünüyorum. Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, çok yetenekli birisi. Neestrup, Kopenhag'ın eskiden sahip olduğu kazanma kültürünü yeniden yarattı. Avrupa maçlarındaki mücadelesi de çok etkileyiciydi. Ancak son zamanlarda onun hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu da gördük. Kadro derinliğini pek kullanamıyor; çoğunlukla aynı oyuncularla oynuyor. Ve şimdi birçok kilit oyuncu yorgunluk belirtileri gösteriyor. Ayrıca Neestrup, bildiğiniz gibi medya ile bazı gereksiz çatışmalara girdi.

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“SÜPER LİG’DEKİ HARİKA ATMOSFERLERE ALIŞIKSINIZ AMA PARKEN STADYUMU DA KORKUTUCU OLACAK”

Süper Lig'deki harika atmosferlere alışık olduğunuzu biliyorum ama yine de Parken Stadyumu’nun deplasman takımları için korkutucu bir yer olabileceğini söyleyebilirim. Bu stadyumda, Kopenhag'a birçok maç kazandıran çok gürültülü ve tutkulu bir kalabalık var. Salı günkü Galatasaray maçında taraftarlar çıldıracak. Ancak Galatasaray da büyük bir desteğe sahip olacak. Deplasman tribününde biletler tükendi. Ve birçok Türk'ün ev sahibi bölümünden bilet aldığına dair söylentiler duydum. Bu yüzden salı günü inanılmaz bir atmosfer olmasını bekliyorum.

“GALATASARAY’DAN OLDUKÇA ETKİLENDİM. KOPENHAG’DA İZLENECEK KİŞİ HAKİM ZİYECH OLACAK”

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Galatasaray'dan, özellikle hücum derinlikleri açısından oldukça etkilendim. Çok fazla potansiyel golcü var. Hakim Ziyech, Manchester United karşısında muhteşemdi. Bu yüzden kesinlikle Kopenhag'da izlenecek kişi o olacak. Ve elbette Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın dünya klasında oyuncu olmaları da maçta belirleyici olabilir. Galatasaray, grup maçlarında bazı defansif hatalar yaptı. Süper Lig'de defansif olarak çok sağlam oldukları için bunu tuhaf buluyorum. Ama sanırım Bayern Münih'le oynamak, Pendikspor'la oynamakla aynı şey değil.