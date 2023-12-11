Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'saygısızlık' cevabı: Motivasyon amaçlı | Kontra yanıt: Sizin hazırlığınız var mı? Polis, güvenlik gibi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi, karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

Yarınki maçta iyi mücadele edeceklerini ifade eden Icardi, "İyi bir maç çıkarma fırsatımız var. Burada tarih yazma fırsatımız var. Gruplardan çıkıp da buraya gelmeden yapmak istediğimiz buydu. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Biz de bütün kalite ve her şey var. Oynadığımız maçlarda da bunu gördünüz. Umuyoruz ki yarın istediğimiz amaca ulaşabileceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



"ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

Şampiyonlar Ligi maçlarında her takıma karşı iyi oynadıklarını hatırlatan Icardi, "Potansiyelimizin farkındayız. Oyuncularımızın ve takımımızın nasıl bir seviyede olduğunu, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız maçlarda da gösteriyoruz ki biz karşımıza gelen büyük takımlarla mücadele edebiliyoruz. Herkesle baş başa çekişebiliyoruz. Yarın da yapmamız gereken günün sonunda bu. Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Çok önemli maç ve ölümüne oynamamız gerekecek. Bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için kazanmamız gerekiyor, buraya bunun için geldik" ifadelerini kullandı.

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"HAKEM ORSATO İLE İYİ İLİŞKİMİZ VAR"

Kopenhag - Galatasaray maçını yönetecek hakem Daniele Orsato ile ilgili geçmişte yaşanan olayın hatırlatılması üzerine Icardi, "Benim hakem Orsato ile hiçbir problemim yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Yıllarca Kaptan olarak ilişki kurma durumum oldu. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Her oynadığım maçta selamlaşıyorum. Bütün İtalyan hakemlerle çok iyi bir ilişkim var. Maçta gelişen bir detay olduğunu hatırlıyorum, eminim ki bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Eminim ki yarın da bunu gösterecektir" dedi.



"HEPİMİZ İNANILMAZ BİR MAÇ OYNAMALIYIZ"

Sağlık durumu ile ilgili sorulan soruya Icardi şu yanıtı verdi:

"Günün sonunda futbol 11’e 11 oynanıyor. Sadece Mauro Icardi, Galatasaray için oynamıyor. İnanıyorum ki hepimiz inanılmaz bir maç oynamalıyız. Takım için oynamak zorunda. Zaten ondan sonra hem takım başarısı hem de bireysel başarı geliyor. Rakibimiz çok iyi oynuyor. Hepimizin bildiği gibi enjeksiyonla oynuyorum. Bu demek değildir ki, elimden geleni yapmayayım, sahanın içinde yer alan tüm arkadaşım gibi."

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OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"3 TAKIMIN DA DEVAM ETME VE ELENME ŞANSI VAR"

2000 yılındaki tarihi başarıyı bu statta kazandıklarına dikkat çeken Okan Buruk, "3 takımın da devam etme ve elenme şansı var. Biz tabii ki kazanmaya geldik. Rakibimizin ne kadar koşu mesafesi yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın dirençli bir oyun bekliyoruz. Bu stadyum bizim için önemli, 2000 yılında burada bir kupa kazanmıştık. Ancak maçın ne kadar zorlu geçeceğinin farkındayız." dedi.

"AVRUPA KUPASI KAZANMA HAYALİMİZ VAR"

Yeniden Avrupa kupası kazanma hayallerini olduğunu söyleyen Okan Buruk, "UEFA Kupası'nı aldığımızda oyuncuydum, o his çok farklı ama teknik adam olarak burada olmak da çok farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için." diye konuştu.

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''SAYGISIZLIĞIM OLMADI''

Kopenhag'a bir saygısızlığının olmadığını ve rakibin motivasyon amaçlı kullandığını kaydeden Okan Buruk, "Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce, o zaman bunlar kullanılırdı takımı motive etmek için. Benim Kopenhag takımına karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Aksine onların grupta her takımı yenebileceklerini söyleyen benim. Benim açıklamamda Bayern'in bir seviye altta oynadığını söylemiştim. Kopenhag, çok beğendiğim ve mücadele gücü yüksek bir takım." ifadelerini kullandı.

HAKEM KARARLARI

Maçın hakemi Daniele Orsato'nun iyi bir hakem olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum." dedi.

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"BİR ÖZ GÜVEN GÖSTERGESİ"

Takımın öz güveninden bahseden Okan Buruk, "UEFA Finali'nde öz güvenimiz çok yüksekti. İyi oyunculardık, iyi takımdık ve bu yüzümüze de yansıyordu. Oyuncularımda da bunu görüyorum. Maçtan önce gülmeleri, eğlenmeleri bir öz güven göstergesi aslında." açıklamasını yaptı.

"SİZİN BİR HAZIRLIĞINIZ VAR MI?"

Okan Buruk, "Maçtan önce Kopenhag taraftarları tarafından havai fişeklerle rahatsız edileceksiniz sanırım. Bir hazırlığınız var mı?" şeklindeki soruya gülerek "Ülke olarak sizin bir hazırlığınız var mı diye sorayım. Polisler, güvenlik gibi... Gece 2-3 gibi havai fişeklerle camları vurdular. Bu kez de aynı şeyi bekliyoruz ama umarım polis bir önlem alır. Gelen her takıma bunu yapıyorlar, herhalde burada serbest" yanıtını verdi.

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"YARIN 11 KİŞİNİN ELİNDEN GELENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Takımda tüm oyuncuların antrenmanda iyi bir performans gösterdiğine vurgu yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Ondan sonra takımın başarısı geliyor. Yarın 11 kişinin elinden geleni yapması gerekiyor. Oyuna sonradan giren oyuncular da en iyisini yapacak ki, bu maçı kazanacağız. Bunu antrenmanda gösterdiler, yarın maçta da bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.