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Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama! Statta bunlar yasak...

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#Galatasaray#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi
Kopenhagdan Galatasaray maçı öncesi açıklama Statta bunlar yasak...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 16:12

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Danimarka ekibi Kopenhag, zorlu mücadele öncesi açıklama yayımladı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a konuk olacak.

Sarı kırmızılı takımı ağırlayan Kopenhag, kritik mücadele öncesi taraftar uyarı yaptı.

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Kopenhag'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.

Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.

Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."

Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag - Galatasaray müsabakası 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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#Galatasaray#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi

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