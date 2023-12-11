Kopenhag'da Jacob Neestrup'tan Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk tepkisi: Bize saygısızlık yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray kritik maçta Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak.

Kopenhag'ta Teknik Direktör Jacob Neestrup, A Grubu'nun son maçında Galatasaray'la oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

"İSTANBUL'DA 2 PUAN KAYBETTİK"

Galatasaray'a büyük saygı duyduğunu ifade eden Jacob Neestrup, "Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik." dedi.

"SAYGISIZLIK ETTİ"

Okan Buruk'un Bayern Münih-Kopenhag maçı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Neestrup, "Okan Buruk, bence saygısızlık etti. Biz, Bayern Münih maçında mücadele ettik. Bana, oyuncularımıza ve verdiğimiz mücadeleye çok büyük saygısızlık olduğu için ben bu açıklamaya olumlu bakmıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

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"ÇOK KOŞMAMIZ LAZIM"

Kazanmak için çok koşmaları gerektiğine vurgu yapan Jacob Neestrup, "Çok koşan bir takımız. Şansımız olması için mecburen koşmamız lazım. Diğer takımlardan daha çok koşmalıyız. Çünkü Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. Bunun için herkesten daha çok koşmamız lazım. Manchester United - Bayern Münih maçı da önemli. Bizim kendi maçımız var. Defansif ve yakın oynamamız lazım. Çok alan bırakırsak bizim için tehlikeli olur. Kendi planımız var. Bu planı uygulamayı hedefliyoruz. Mecburen önümüzdeki maça da bakacağız. Galatasaray'ın Manchester United maçını gördük, 3-1'den 3-3'e geldi. Ancak, en önemlisi bizim kendi planımızı uygulamamız." diye konuştu.

"TARİHE SAYGIM VAR"

Tarihe saygısı olduğunu ancak kazanmayı istediklerini belirten Neestrup, "Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdı. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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KAMİL GRABARA HAKKINDA

Jacob Neestrup, kaleci Kamil Grabara hakkında "Kamil Grabara... Oyuncularıma her zaman şunu söylüyorum. Oyuncularımdan her zaman saygı göstermelerini beklerim, kiminle ve nerede oynarsak oynayalım..." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın çok iyi durumda olduğunu söyleyen Jacob Neestrup, "Galatasaray, hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen, kaliteli bir takım. Bizimle oynadıkları maçtan beri, Galatasaray çok daha iyi durumda, daha iyi oynuyorlar. Taktiksel olarak bir fark görmüyorum. Hücum oyuncuları özellikle çok kaliteli. Galatasaray, çok iyi futbol oynuyor. Son sonuçları da görüyoruz, iç sahada ve deplasmanda güçlü oynayan bir takımla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

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"G.SARAY'DAN HANGİ OYUNCUYU İSTERDİN?"

Jacob Neestrup, "Galatasaray'dan hangi oyuncuyu Kopenhag'da görmek isterdin?" şeklindeki soruya "Ben takımımdan çok memnunum. Sportif direktörüme gidip 'Galatasaray'dan bir oyuncu alalım' desem, 'Çok pahalı, getiremeyiz' der. Bizim taktiksel olarak kuvvetli olmamız lazım. Çok fazla büyük alanlar bırakmamamız ve savunmada organize olmamız lazım. Fazla alan verirsek çok tehlikeli şeyler olabilir." yanıtını verdi.

OKAN BURUK NE SÖYLENMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi."