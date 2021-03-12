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GeriFutbol Konyaspor'un 9 yabancı oyuncusu milli takımlara davet aldı
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Futbol
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Konyaspor'un 9 yabancı oyuncusu milli takımlara davet aldı

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Konyaspor'un 9 yabancı oyuncusu milli takımlara davet aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor’un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek’in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor’da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Konyasporda 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında
Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:

- Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic

- Slovenya: Nejc Skubic

- Uganda: Faruku Miya

- Gürcistan: Levan Shengelia

- Arnavutluk: Sokol Cikalleshi

- Kosova: Zymar Bytqi

- Fildişi Sahili: Ismael Diomande

 

Konyasporun 9 yabancı oyuncusu milli takımlara davet aldı

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