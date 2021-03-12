Konyaspor'un 9 yabancı oyuncusu milli takımlara davet aldı
2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor’un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.
Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek’in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor’da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.
Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:
- Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic
- Slovenya: Nejc Skubic
- Uganda: Faruku Miya
- Gürcistan: Levan Shengelia
- Arnavutluk: Sokol Cikalleshi
- Kosova: Zymar Bytqi
- Fildişi Sahili: Ismael Diomande
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