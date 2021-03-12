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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

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Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 7 oyuncunun sakatlığı sürerken, 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Konyaspor, 30'uncu hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Standı'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

7 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sehic, Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Diomande, Barış Yardımcı, Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Konyasporda 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

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