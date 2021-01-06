Konyaspor'dan transfer sürprizi! Maç sonu Galatasaray'dan...

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. İlk yarım saatte neredeyse hiç pozisyonun olmadığı maçın kalan 60 dakikasında ise tempo bir an olsun düşmedi. 39'da Erdon Daci, Konyaspor'u 1-0 öne geçirirken, 45'2'de Diagne bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da golle başladı. 46'da Daci ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi ve durum 2-1 oldu. Pes etmeyen Galatasaray, 74'te Linnes'in düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunu Sehic kurtardı. Ancak hakem kalecinin vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı. Diagne bu kez hata yapmadı ve skor 2-2'ye geldi.

7 GOLLÜ GECE

Konyaspor, 82. dakikada kazandığı penaltıyı Uğur Demirok ile gole çevirdi ve durum 3-2 oldu. 90+2'de bu kez sahneye Kravets çıktı ve attığı golle skoru 4-2 yaptı. 90+5'te Oğulcan Çağlayan'ın golü Galatasaray'a yetmedi ve Konyaspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 17 yıl aradan sonra Galatasaray'ı deviren Konyaspor puanını 25'e yükseltirken, Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN SONRA TRANSFER KARARI

İttifak Holding Konyaspor, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Jesse Sekidika için bir kez daha Galatasaray’ın kapısını çalmaya karar verdi.

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre; sarı kırmızılı ekipte teknik heyetin onay vermesi halinde Jesse Sekidika'nın İttifak Holding Konyaspor’a kiralanma ihtimali yüksek gözüküyor.

GÖZTEPE İDDİALARI

Süper Lig'de ikinci yarıda Avrupa Ligi hedefini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Göztepe, transferde rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi.

Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göztepe, dün resmen başlayan ara transfer döneminde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.

Yeni Asır'da dün yayınlanan habere göre; sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması İstanbul ekibi takımda yer bulamayan futbolcunun tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.

İLHAN PALUT ONAY VERDİ

Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği gelen haberler arasında.

Jesse Sekidika'nın Göztepe'nin teklifine vereceği yanıt transferde etkin rol oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sağ kanat pozisyonu için Birinci Lig temsilcisi Boluspor'da forma giyen 24 yaşındaki Melih Okutan'ı da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Sırbistan ekibi Krusevac'ta yetişen Jesse Sekidika, Türkiye kariyerine Eskişehir'de başladı ve burada 1.5 yıl oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray kariyerinde toplam 13 resmi maç sığdıran 24 yaşındaki futbolcu, henü gol sevinci yaşayamadı ve yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.