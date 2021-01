Konyaspor - Galatasaray maçının ardından olay sözler!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. İlk yarım saatte neredeyse hiç pozisyonun olmadığı maçın kalan 60 dakikasında ise tempo bir an olsun düşmedi. 39'da Erdon Daci, Konyaspor'u 1-0 öne geçirirken, 45'2'de Diagne bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da golle başladı. 46'da Daci ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi ve durum 2-1 oldu. Pes etmeyen Galatasaray, 74'te Linnes'in düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunu Sehic kurtardı. Ancak hakem kalecinin vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı. Diagne bu kez hata yapmadı ve skor 2-2'ye geldi.

Konyaspor, 82. dakikada kazandığı penaltıyı Uğur Demirok ile gole çevirdi ve durum 3-2 oldu. 90+2'de bu kez sahneye Kravets çıktı ve attığı golle skoru 4-2 yaptı. 90+5'te Oğulcan Çağlayan'ın golü Galatasaray'a yetmedi ve Konyaspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 17 yıl aradan sonra Galatasaray'ı deviren Konyaspor puanını 25'e yükseltirken, Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi Yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin başta olmak üzere spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE



Konyaspor’un ligde 6 galibiyeti var; üçü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı. Kalan üçü de 10’ar kişi kalmış Erzurum-Kayseri’yle, o mağlubiyetle hocasını kovan Kasımpaşa önünde. Süper Lig’de üç İstanbullu büyüğü birden yenen tek ekip Konyaspor...

Beşiktaş’a 4 atabilen tek takım onlar. Galatasaray’a da 4 atabilen tek takım yine onlar! Ana planları rakibin savunma çizgisini gıdıklama üzerine... O yüzden de Süper Lig’de şu ana kadar tam 57 kez ofsayta düşmüşler. Ve bu alanda en yakın rakiplerinin 20 sayı önünde açık ara lider konumdalar. Beşiktaş Konya’yla oynadığında bir rakip hazırlığı varmış gibi görünmüyordu, hüsrana uğradı.

Fenerbahçe böyle bir hazırlık yapmış gibi görünmüyordu, hüsrana uğradı. Dün de sıra Galatasaray’daydı! Yine bekleri Skubic ve Guilherme ile savunma hattının arkasına sarktılar. Skubic bu sezon 4, Guilherme de 3’üncü asistini yaptı böylece. Her şey çalışılmış, her şey planlanmıştı. Ve bu filmi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı da oynamışlardı zaten. Aynı tuzağa Galatasaray da düştü benzer şekilde.

HARİKA BİR TANDEM

Tabii ki Konyaspor’un tek hususiyeti savunma arkasına sarkmak değil. Aynı zamanda ligin belki de en uyumlu savunma dörtlüsüne sahipler. Bekler Skubic ve Guilherme akıllı ve gerçekçi. Daha önce 6 farklı kulübe kiralanmış Abdülkerim’le, ikinci ligden alınan 23 yaşındaki Adil’den harika bir tandem yarattı İsmail Hoca. Dün sakat Adil yerine Ahmet’li savunma biraz savruktu ama sezonun genelinde takdiri hak ediyorlar. Galatasaray’ın dünkü özetininse 40 metre mesafeden kullanılan frikiklerde gizli olduğunu söylemek gerek. Konya’nın bu frikiklerde aynen Manchester City gibi çok öne çıkardığı savunma hattına karşı çaresizlikleri, maçın da özeti gibiydi. Doğrusu ben büyük kulüplerdeki o devasa teknik ekiplerin rakip analizi konusunda bu kadar zayıf olmalarına anlam veremiyorum bazen.

İLKER YASİN

Süper Lig’nde ya geçerli kuralları değiştirsinler ya da hakemlerin cümlesini. Her maçta bu kadar VAR’a gitmek bu kadar yanlış karar vermek bizden başka hiçbir ülkede yok. Dördüncü hakemin bile olmadığı yıllarda Babacan, Ok, Deda, Türe, Namoğlu, Sarvan, Yavuz, Temizel ve onlarca hakem bugünkü ortamdan daha temiz maç yönettiler.

PSİKOSOMATİK SAKATLIKLAR

Ekibin kimyasını belirleyen liderdir ve G.Saray kenarda lidersiz geçen dört maçlık dönemi bitirdi. Terim’in eksikliği ne kadar hissedildi? Ekibi saha içinde ve dışında bir bütün olarak ele alırsak fazla hissedildiğini söyleyemeyiz. Pandemi döneminin tüm insanları ruhsal bunalıma sürüklediği ortamda, psikosomatik sakatlıkların bolluğu, sarı ve kırmızı kartların bunalımlı hakemlerce kartvizit gibi sunulduğu maçlara hiçbir takım istediği kadroyla başlayamadı. Dün Konya’nın ve G.Saray’ın sonuca etki edebilecek 7’şer oyuncusu sahada değildi. ·

İlk 40 dakika gol pozisyonu yaşanmayan maçta uzatma dakikaları iki gol ve kaçırılan iki net pozisyona sahne oldu. Konya Daci ile öne geçerken, bir Süper Lig takımının yiyebileceği en kolay golü Diagne’nin ayağından yedi. Haftalardır G.Saray’ı taşıyan Taylan’ın üstünde fazla yük var. Etebo G.Saray kurmaylarının önceliği değil.

Bu alanın mutlaka yeni isimlerle desteklenmesi gerekir. Eğer Seri’nin gelme umudu varsa hemen gelmeli. Akbaba, Kılınç, Ömer, Feghouli, Belhanda, Arda bu uzun ve sık maçlı maratonda G.Saray orta sahasını götürebilecek fizik yeterlilik, hedefe odaklanma ve takım motivasyonuna katılma özelliklerinden yoksun.

DONK UMUT OLDU

İkinci yarıya Konya yine Daci’nin golüyle başladı. Beklerin maçı gibiydi bu maç. Konya’da Skubic ve Guilherme, G.Saray’da Linnes ve Saracchi sürekli öne çıkarak gol ortası aradı. İlk iki gole asist yapan Skubic, iki gol atan Daci kadar alkış aldı.

Skor 2-1 G.Saray kurmayları Emin’le Taşdemir’i oyuna alma ve Donk’u orta sahaya destek çıkarma düşüncesi bile G.Saray için umut oldu. Akbaba’nın ayağına top değmezken Oğulcan gayreti ve enerjisiyle bir şeyler yapmaya çalıştı.

Pandemi döneminde her maç her skora gebe. Fatih Terim her seferinde şapkadan tavşan çıkaramaz. Bu kadro duygusal açıdan fizik yeterlilik, yardımlaşma, mücadele, motivasyon olarak hedef odaklı değil. Bir orta saha diyoruz ama Terim’in kafasında farklı yerlere de birkaç oyuncu mutlaka var düşüncesindeyim. Konya kalitesi düşük heyecanı bol maçı hakkıyla kazandı.

LEVENT TÜZEMEN



Konya'daki ağır yenilginin faturasını sadece oyuncular ödememelidir. Galatasaray'ı kafaca bu maça hazırlayamadıkları çok belli olan teknik heyet de hesap vermelidir. Eğer Galatasaray'da koşan, rakibe önde baskı yapan, dikkati ve takibi olmayan, adam kovalamayan, çok pas hatası yapan, yardımlaşmayan, sorumluluk almayan oyuncu grubu varsa bunun adı disiplinsizliktir. Galatasaray oyun anlayışı olarak akordu bozuk orkestra gibiydi.

Emre Akbaba kendini halı sahada oynuyor zannetmiş olacak ki röveşata gösterisi yaptı. Ayağındaki topları kaptırdığı gibi Konya'nın ilk golünde dikkatsizliği yüzünden ofsaytı bozdu. Saracchi'nin yerini kaybetmesi de golde rol aldı. Övgü yağdırılacak ortalar yapmayan, sürekli arkasına adam kaçıran kontrolsüz ve dengesiz Saracchi, Galatasaray'ın geleceğinde olmalı mı? Olmamalı. Zaten savunması iyi olsaydı Leipzig bırakmazdı. Ayrıca Daci'nin attığı ilk golde Luyindama'nın rakibinin üzerine gitmesi gerekirken kale içine koşmasına bir anlam veremedim. Konya'nın kazandığı penaltıya Luyindama'nın laubaliliği neden oldu. Luyindama kendini Beckanbauer sanıyor ya uzaklaştırması gereken topu kontrol etmek isterken penaltı yaptı. Varsa talibi Luyindama hemen satılsın. Zaten maç boyu Donk-Luyindama ikilisi hata yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Ömer Bayram-Belhanda ikilisi kaptırdıkları topları yeniden kazanmak için rakibi bile kovalamadılar. Feghouli'nin yokluğunda eğer Belhanda, Antalyaspor maçı dahil taşın altına elini sokmuyorsa yola bile devam etmem. Ayrıca yenilen ikinci golde bu kez ofsaytı Belhanda bozdu. Topla çok oynamak değil, etkili oynamak önemlidir. Akbaba-Belhanda-Ömer Bayram sürekli top alıp oyun kurmaya kalkınca Taylan'ın verimi de düştü. Sadece Oğulcan, Linnes ve Taylan sorumluluk duygusuyla oynadı. Babel'in geç girmesi de teknik heyetin bir hatasıydı.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Devrenin son 5 dakikasına kadar televizyon karşısında oturanların uyukladığı, temposuz, sıfır pozisyonlu, son derece zevksiz bir mücadele izledik. Genelde topla daha fazla oynayan G.Saray'dı ama üçüncü bölgede hiçbir etkinlikleri yoktu. Konyaspor'dan da herhangi bir girişim görünmüyordu. 40. dakikada yardımcı hakemin yarattığı bir duran topta Diagne boş kaleye golü atamadı. Ardından 41'inci dakikada Konyaspor'un ilk tehlikeli atağında gol geldi. Bu golle birlikte 90 dakikanın sonuna kadar çok heyecanlı, müthiş ve gollü bir aksiyon filmi başladı. Devrenin son 5 dakikasında karşılıklı gol kaçırma yarışı oldu ve Diagne beraberliği sağladı.

İkinci yarı başlar başlamaz Konya daha dakika dolmadan güzel, kaliteli bir gol attı. Sonra Galatasaray yüklendi, Konya iyi defans yaptı ve sonunu getiremedikleri kontralara çıkmaya teşebbüs ettiler. Galatasaray, penaltıdan kritik anda beraberliği sağladı. Bundan sonra onlar için her şey olabilirdi ama sahneye Luyindama çıktı ve hediye ettiği penaltıyla Konya tekrar öne geçti. Sonra da 4. golü buldu. Fark bire indi ama Konya avantajını kaybetmedi.

Dün Galatasaray'ın eksik kadrosunda çok düşük performanslar ortaya çıktı. Bu yüzden Taylan da çaresiz kalarak alışılmış başarısını sergileyemedi. En büyük hayal kırıklıkları ise Emre Akbaba ve Belhanda'ydı.

Konyaspor hakkıyla çok önemli bir 3 puana imza attı. Skubic en iyi ofansif kanat beklerinden biri. Uzun sahayı görerek çok etkili oluyor. İlk golün asistini yaptı ama İsmail Kartal'ın onu sağ önde oynatması yine de yanlış bir tercihti. En doğru değişikliği tam zamanında hiçbir katkısı olmayan Cikalleshi'yi oyundan almaktı. Orta sahadan bir oyuncu çıkarıp üçüncü stoper olarak Uğur Demirok'u alması doğru değildi. Kısa süre sonra da penaltı pozisyonu geldi.

Hakem Arda Kardeşler mükemmele yakın yönetim gösterdi.

AHMET ÇAKAR

Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynuyor. Ama 3 gün önce Antalya, dün gece de Konyaspor maçında 5 puan kaybetti. Üstelik bu takımlar Türkiye'nin mütevazı takımları. Bu kayıpların baş sorumlusu Fatih Terim'dir. Karagümrük maçında hiçbir yanlışı yokken hakeme abuksubuk konuş, sahadan atıl, sonra da kazanman gereken bu maçlarda cam fanusun içinde maçı izlemek zorunda kal. Üstelik 40 yıllık teknik direktör ve yaşı neredeyse 70'e gelmiş.

Dün gece bakıyoruz, Galatasaray futbol falan oynamadı. İlk yarı ve neredeyse gollere kadar ikinci yarının belli bir kısmı tam bir antrenman maçı. Alan yana veriyor, veren geri dönüyor, kimin ne yaptığı belli değil. Konya öne geçti, ardından Diagne iki stoper arasından fırladı ve beraberlik golünü attı. İkinci yarı tam bir gol sağanağı. Konya atıyor, Galatasaray atıyor. Tıpkı papaz kimde oyunu gibi.

Ama bu Galatasaray kenarda Terim olmadığı vakit, ateşlenemiyor. Haa Terim kenarda olsaydı bu maçları Galatasaray kazanır mıydı? Bu da kesin değil ama ne dün geceki futbol olurdu ne de Antalyaspor karşısında ortaya konan futbol. Böylesine kayıplar adama şampiyonluğu kaybettirir.

Sevgili Arda Kardeşler, ilk zamanlar iyiydin. Ama artık el bombası gibisin. Ne zaman nerede ne yapacağın belli değil. Allah aşkına Galatasaray lehine verdiğin penaltıya bak, penaltı mı, değil mi karar ver. Kötü niyetlisin demiyorum. Ama maalesef futbolu fazla bilmiyorsun. Başarılı olmanı çok istiyorum ama her geçen gün üstüne koyacağına geri gidiyorsun.