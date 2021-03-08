Konyaspor'da Ersan Parlatan, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Hiçbir şekilde oyuna ortak olamadıklarını belirten Ersan Parlatan, "Fenerbahçe'ye tebrikler, 3-0 kazandılar. İlk yarım saat oyunda değildik. Hiçbir şekilde oyuna ortak olamadık. Ne topun bizde kalma süresi, ne de rakibi karşılama, baskı altına sokma gibi şeyleri sahaya yansıtamadık. Sonuçta da bir korner ve kaptırdığımız top sonrası kontra geçişte 2-0 yenik duruma düştük. Bunları araştırmamız, sorgulamamız lazım. Neden böyle bir yarım saat sergiledi takımımız?" diye konuştu.

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