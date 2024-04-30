Konyaspor’da Ali Çamdalı dönemi başladı!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, takımın kötü gidişatının devam etmesinin ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı.

Kalan 4 haftada ise oy birliğiyle sportif direktör Ali Çamdalı'nın takımın başına gelmesine karar verildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu" denildi.

Konyaspor'da yaklaşık 5 sezon forma giyen ve 2020 yılında Manisa FK’de futbolu bırakan Ali Çamdalı, 22 Ağustos 2023 tarihinde ise Konyaspor'un sportif direktörlüğüne getirildi.