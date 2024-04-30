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Onuachu da Trabzonspor da muhteşem döndü

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#Trabzonspor#Onuachu#Süper Lig
Onuachu da Trabzonspor da muhteşem döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

Ligde Alanya, Karagümrük, Fenerbahçe, Konya, Sivas ve Kayseri maçlarında forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu 109 gün sonra da gol sevinci yaşadı.

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Trabzonspor’un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Paul Onuachu, sakatlığının ardından müthiş bir geri dönüşe imza atarak Gaziantep maçında 18 dakikada attığı 3 golle takımını sırtladı. Bordo mavililerin 28 Şubat’ta Rams Başakşehir ile oynadığı kupa mücadelesinde sakatlanan Onuachu’nun sol ön kolunda kırık tespit edilmişti.

Ligde Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu 109 gün sonra da gol sevinci yaşamış oldu.

GERiDEN GELiP 8 PUAN ALDI

Bu arada Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü 16 karşılaşmadan 8 puan çıkardı. Skor avantajını yitirdiği 12 maçtan yenilgiyle ayrılan Fırtına 2 karşılaşmada galibiyet, 2 karşılaşmada ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

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#Trabzonspor#Onuachu#Süper Lig

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