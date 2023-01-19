Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

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Konyaspor'da İlhan Palut ayrılığı kamuoyunda tartışma konusu olurken, yönetimin aldığı kararın gerekçesine dair birçok iddia ortaya atıldı. Spor Arena olarak Konyaspor'u yakından takip eden yerel basına sorduk: İlhan Palut'la yollar neden ayrıldı?

İşte cevaplar...

TOLGA DURMAZ (BBN HABER GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ):

“KONYASPOR YÖNETİMİ, GEREKSİZ VE KENDİNİ RİSKE SOKAN BİR HAMLE YAPTI”

İlhan hoca, Konyaspor tarihinin en başarılı birkaç teknik adamından birisiydi. Görev yaptığı 2 yıl içerisinde tercih ettiği oyun anlayışı ile takdir kazandı. Ayrıca kısıtlı imkanlarla oluşturulmuş kadro ile bence başarılı oldu. Geçtiğimiz sezon yönetimsel hatalarla yapılamayan takviyelere karşı şampiyonluk yarışına takımını dahil ederken, ligi de Konyaspor tarihinin en yüksek puan ortalamasıyla kapatarak adını unutulmaz teknik adamlar arasına yazdırdı. Bu sezon 6.haftada ulaşılan liderlik koltuğu ise Konyaspor adına daha önce yaşanmamış bir durumdu. Yönetimin tavrını anlamakta güçlük çektim. Şu an için Süper Lig’de teknik adam sorunu yaşayan takımların aklına yazacakları ve takımlarını endişeye kapılmadan emanet etmek isteyecekleri bir isimden bu kadar kolay vazgeçilmemeliydi. Yönetim ayrılık gerekçesi olarak kan değişiminin yararlı olacağı düşüncesini İlhan Palut’a iletmiş. Yönetim gereksiz ve kendisini büyük riske sokan bir hamle yaptı. Sonuçlarını kestirmek çok güç değil. Bu zamansız ayrılık sonrası Konyaspor’u iyi günlerin beklemediğini düşünüyorum. İlhan Palut’un gönderilmesinin hemen akabinde yeni teknik adam ile anlaşılması ayrılık hikayesinin çok önceden yazıldığını gösteriyor aslında. Bu tür yaklaşımlar etik karşılanmıyor. Bir teknik adam adına gerçekten yaralayıcı bir durum. Gelecek maçın planlamasını yaptığınız anlarda yönetim, sizin yeriniz için başka bir teknik adam ile görüşüyormuş. Ancak bu durum ilk kez yaşanmıyor. Geçmişte de bu durumun örneklerini yaşadık, şimdilerde de yaşıyoruz. Hocanın sitemini haklı buluyorum. Giderken isyan eden bir taraftar grubu uğurladı kendisini. Konya’da bunu daha önce Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın’da da yaşamıştık. Konyaspor taraftarı sevdiği teknik adamı bağrına basıyor ve ayrılığı kolay kolay kabul edemiyor. İlhan Palut için de aynı durum söz konusu. İleriki yıllarda çok kolay görev yapabileceği ve Konya’nın severek kabul edebileceği bir teknik adam.

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“İLHAN HOCA, HAKSIZLIĞA VE DÜZENİN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNE VURGU YAPTI”

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(İlhan Palut’un, “antrenörlük belgesi ve iltimas” ile ilgili açıklaması hakkında) Türkiye’deki yapıya eleştirisi var aslında. Emre Belözoğlu'nun bunu üzerine alması daha sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. İlhan hoca müthiş kaliteli, teknik ve taktik bilgisi muazzam bir teknik adam. Düşünün böylesine donanıma, yeteneğe sahipsiniz ve her türlü zorluğu yaşıyorsunuz, sırf futbolculuk kariyeriyle teknik adam kimliğine soyunanlar sizin en az 4 yıl önünüze geçiyor. Hoca bu açıklamalarıyla haksızlık vurgusu yapmış ve düzenin değişmesi gerektiğini vurgulamış. Emre hoca futbolculuk dönemindeki gibi gereksiz bir alınganlık durumuna girmiş.

HALİL YILMAZER (KONYA’NIN SESİ GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ):

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“İLHAN HOCANIN KREDİSİNİ BU KADAR ÇABUK BİTİRİP GÖNDERMEK DOĞRU DEĞİL”

Bu ayrılığı çok doğru bulmuyorum. Tamam, belki güncel form grafiği çok iyi değildi. Son 4 maçta galibiyet yok, son 10 maçta ise 1 galibiyet var. Ancak İlhan hocanın geçen sene takımın başında yaptıkları ve sezon başında yakaladığı form grafiği, 6.haftayı lider bitirmesi çok önemli işlerdi. Kredisini bu kadar çabuk bitirmek, bu kadar çabuk göndermek bence doğru değildi. Kulüp ayrılık kararını daha önceden almış. Buradan bunu anlıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar yapmışlar. Sıkışık bir fikstür. Burada kulübü de anlıyorum ama aynı gün içinde hem ayrılık açıklaması hem yeni teknik direktör açıklaması çok fazla etik de değil, işin o kısmında İlhan hocaya da hak veriyorum. Takım 3 gün sonra kupa, kupa maçından 3 gün sonra da lig maçına çıkacak. O yüzden iki tarafın kendince açıklamalarına saygı duyuyorum.

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“İLTİMAS KONUSUNU AÇIKLASINLAR, ‘HAYIR YAPMIYORUZ’ DESİNLER”

(İlhan Palut’un, “antrenörlük belgesi ve iltimas” ile ilgili açıklaması hakkında) Farklı lisans kategorileri var. Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yapmak içinde Pro Lisans sahibi olmanız gerekiyor. Pro Lisans kursuna kayıt olmak içinde diğer alt kategori lisanslarınızın olması gerek. A ve B gibi.. Burada konu A veya B lisansı olmayan adam Pro Lisans kursuna kayıt yaptırabiliyor mu? İltimas derken bundan bahsediyor. Bunu açıklasınlar; hayır yapmıyoruz desinler. Bizde İlhan hocaya, “Hocam sen haksızsın” diyelim. Ben bu ortama baktığımda İlhan hocanın yaptığı açıklamaları doğru buluyorum. Futbolculuk, teknik direktörlük ve hatta sportif direktörlük birbirinden farklı işler ama nedense bizim ülkede aynıymış gibi davranılıyor. Burada sistem de çok hatalı. Futbol takımı yönetmeyi eczacılık mesleğine çevirdiler. Teknik direktör tüm hafta boyunca takımını maça hazırlıyor, kenarda maçı yönetiyor ama basın toplantısında 10 dakika konuşamıyor. Bu nasıl bir akıldır anlamak güç. Burada sistemi de değiştirmek lazım.

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FATİH ŞEKER (ANADOLU’DA BUGÜN GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ):

“MEZARA GİDECEK, KAMUOYUNA AÇIKLANMAYACAK BAZI DURUMLAR YAŞANDI”

Gerçekten İlhan Hoca gibi biz de beklemiyorduk. Cumartesi günü Beşiktaş maçı sonrasında basın toplantısında sorular sorduk. Geleceğe yönelik mesajlar verdi. Ayrılık sportif bir karar değil. Zaten yönetimle arasında transfer ve planlama başta olmak üzere bir süredir bazı sıkıntılar vardı. Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar da yaşandı. İlhan Hocanın bazı demeçleri de yönetimde sıkıntı oluşturdu. Ancak bu gibi sıkıntılara karşın ayrılık, kimse yol ayrımı beklemiyordu. 13 yıldır Konyaspor basınının içindeyim. Bir teknik direktörün ayrılığında ilk kez bu kadar tepki oluştu. Hilmi Kulluk başkanlığında Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Ancak taraftar bazında bu kadar yoğun tepki oluşmadı. Gönderiliş şekli de bu tepkilerin artmasına neden oldu. Ayrılığı ben de ‘zamansız ve mantık dışı’ buldum.

“İLHAN HOCA ANTRENMANA ÇIKACAKKEN YENİ HOCA ÇOKTAN KONYA’YA GELMİŞ”

(İlhan Palut'un, "Gelen teknik direktörün bileti önceden hazırmış" sözleri hakkında) Kulüp CEO’su Mustafa Göksu’ya bu olayı bizzat sormuş kişiyim. Söylediği, kurumsal kulüplerde böyle olması gerektiğidir. Ancak belki hiç yaşamadığımız için çok garipsedik. Çok da üzüldük. İlhan Palut’un da en çok kırıldığı noktalardan biri de bu oldu. Antrenmana çıkacakken aslında yeni hoca çoktan Konya’ya gelmiş. Aleksandar Stanojevic bir süredir Konyaspor maçlarını izliyor ve takımı tanıyor. Ayrılık sonrası birkaç saat sonra da resmi olarak göreve başlıyor. Türkiye’de alışagelmiş bir durum değil. Biz de yaşamadık ve açıkçası çok garipsedik. Ancak Konyaspor profesyonelleri bu durumun aslında alkışlanması gerektiğini, kendilerinde hoca havuzunun olduğunu söylüyor. Ancak İlhan Palut gibi camiaya önemli hizmetleri olmuş, güzel hikayeler yazmış bir hocaya böyle bir tavır bana da göre de hoş değil. Ancak artık bu tür durumlara alışmamız gerekiyor galiba.

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“İLHAN HOCA ASLINDA ÇİFTE STANDARDA KARŞI KONUŞTU”

(İlhan Palut’un “antrenörlük lisansı ve iltimas” ile ilgili açıklamaları hakkında)

İlhan Palut’un açıklaması aslında yeni değil. Dünya Kupası arasında kampta yapıldı ama nedense yeni gündem oldu. Ayrılık bir gün sonra gerçekleşince sanki Emre Belözoğlu yüzünden yollar ayrılmış şeklinde yorumlandı. Ancak böyle bir durum yok. Konyaspor, zaten açıklamadan önce de yeni hocasını belirlemişti. Ben İlhan Palut’un açıklamasını doğru buluyorum. Duygusal baktığım zannedilebilir ama öyle değil. Çünkü gerçekten alt liglerden tırnaklarını kazıyarak, hikayeler yazarak en üst seviyeye geldi. Yıllarca basın toplantılarına Pro Lisans olmadığı için katılamadı. Sıkıntılar yaşadı. Belgeyi almak için çok kursa gidip geldi. Bu durumun olduğunu da futbol camiasındaki herkes biliyor. İlhan Hoca aslında çifte standarda karşı bunu konuştu.

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HASAN YILDIRIM (YENİ KONYA GAZETESİ SPOR MUHABİRİ)

“KAN DEĞİŞİMİ, DOĞRU ZAMANLAMA VE PLANLAMAYLA YAPILDIĞI ZAMAN İYİ OLUR”

İlhan Palut’un gönderilme sebebi kulüp tarafından “kan değişimi” olarak belirlendi. Evet, bazen kan değişikleri iyi olur ama doğru zamanlama ve planlamayla.İlhan Palut’un Pro Lisans konusunda söylediklerine katılıyorum. Orada örneği Emre Belözoğlu olarak verdi ama Emre Hoca’ya karşı söylenen bir söz değildi bu. Kurallara söylenmiş bir sözdü. Emre Belözoğlu Türk futbol tarihinin en iyilerinden birisiydi futbolculuk zamanında. Bunun avantajlarını da yine futbolculuk zamanında aldı. İlhan Hoca 2. Lig’de, 3. Lig’de oynadı. Pro Lisansı alması uzun sürdü. Ama teknik adam olarak aynı şartlardalar. İkisi de Süper Lig takımı yönettiler. Ben İlhan Hoca’nın bir yere çekilmeden objektif yorumuna katılıyorum. Zaman zaman ayrılıklar yaşanır. Ama bir önceki paragrafta da dediğim gibi zamanlama yanlış. Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu gün içindeki açıklamasında, “Konyaspor’un her mevkisinde en az 5 alternatif var. Teknik direktörde de bu böyle” ifadelerini kullandı. Ama bence biraz beklenmesi gerekiyordu.



