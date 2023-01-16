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Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi

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#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig
Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 19:09

Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut döneminin sona ermesinin ardından taraftarlar, sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. 

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Konyaspor yönetimi, yeşil-beyazlı ekibin başına 09 Şubat 2021 tarihinde gelen teknik direktör İlhan Palut ile bugün yollarını ayırdı. Bu haberin ardından taraftarlar, yönetime sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Sosyal medya ’#konyaspor’ başlığı adı altında taraftar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarın yanı sıra yerel medyada çalışan spor yazarları da karara tepki gösterdi. 

81 MAÇTA 36 GALİBİYET 25 BERABERLİK

İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3’üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmıştı.

Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi

Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi

Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi

Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi

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#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig

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