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İlhan Palut'tan Konyaspor'a sitem dolu açıklama! Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin...

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#İlhan Palut#Konyaspor#Emre Belözoğlu
İlhan Paluttan Konyaspora sitem dolu açıklama Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 15:17

Konyaspor'un sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut, yayıncı kuruluş canlı yayınında Yeşil-beyazlı kulübe sitem dolu açıklamalar yaptı.

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Konyaspor'da sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı İlhan Palut, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin polemiğiyle ilgili konuşan Palut, Konyaspor'un kendisine teşekkür ettiği paylaşımın hemen ardından yeni teknik direktörünü duyurmasına sitem etti.

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İlhan Palut'un açıklamaları şu şekilde:

Emre Belözoğlu ile Trabzonspor maçı sonrası görüşme gerçekleştirdim. Ayrılığım sonrası Emre Hoca da beni aradı. Nuri Hoca ile de öyle ilişkilerim vardır. Türk hocaların hepsi ile dayanışma içindeyiz. Ben sadece pro lisans kurslarıyla alakalı düzenleme yapılması gerektiğini söyledim. Biz bunu aramızda çözdük. Bu açıklamalayla Konyaspor gibi bir camianın teknik direktör konusunda kara vermesini biribirine bağdaştırmak nasıl bir zorlamadır. Öyle birşey yok. Onların ikisi de benim yaş olarak küçüğüm. İnşallah futbolculuk kariyerlerinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerilerini en üst noktada sergilerler.

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"AYRILIRKEN ŞÜKRETTİM"

Beşiktaş maçında şanssız şekilde mağlup olduk. Bunlar saha oyunu. Her sonuca açık. Aslında kabul edilebilir bir performans vardı. Ben ayrılırken şükrettim. Bulduğunuz mevkiyle insanları saygıya zorlayabliirsiniz ama sadece kendiniz gibi davranarak bu denli itibar görmek çok güzeldi. bneim için unutulmaz bir macraydı. Onlara bana verdikleri bu değer için ben teşekkür ediyorum. Duygusal bir ayrılık oldu. Bana bu denli inandıkları için, bu yolu benimle beraber yürüdükleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Konyaspor camiası ve çok sevdiğim oyuncularım için teşekkür ediyorum.

"BİR HOCA GÖNDERİLDİKTEN 2 SAAT SONRA 'HOŞ GELDİN İLHAN PALUT' PAYLAŞIMI GÖRMEYECEKSİNİZ"

Herhangi bir takımın başında bir teknik direktör varken hiçbir kulüple görüşmeyeceğim. Bir hoca gönderildikten 2 saat sonra 'Hoş geldin İlhan Palut' yazısını hiçbir kulübün sayfasında göremeyeceksiniz.

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#İlhan Palut#Konyaspor#Emre Belözoğlu

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