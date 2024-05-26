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Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik maç! İşte muhtemel 11'ler...

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Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik maç İşte muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 09:47

Konyaspor Galatasaray maçı 2023-24 Süper Lig sezonunun son haftasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda heyecan dolu bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Konyaspor - Galatasaray maçı canlı olarak milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Galatasaray, bu maça lider olarak giriyor ve şampiyonluk için tek ihtiyacı beraberlik. Konyaspor ise 15. sırada yer alıyor ve ligde kalmak için en az bir puan almayı hedefliyor. Fenerbahçe ile tüm sezon boyunca liderlik yarışında olan sarı-kırmızılılar son olarak kendi evinde oynadığı derbide mağlup oldu. Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Konyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri!

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Süper Lig’in son haftasında oynanan Konyaspor- Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında kaderi belirleyecek. Futbolseverlerin gözü bir yandan İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe – İstanbulspor maçında olacakken Galatasaray’ın 3 puan önde olması sarı-kırmızılılara büyük avantaj sağlayacak. Konyaspor’a kümeye düşmemek için 1 puan yeterken Galatasaray’a şampiyon olmak için de 1 puan yetiyor. Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. Peki, Konyaspor - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? (CANLI YAYIN BİLGİLERİ)

Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak Konyaspor – Galatasaray maçı büyük bir heyecanlı takip ediliyor. 26 Mayıs Pazar günü oynanacak Konyaspor Galatasaray maçı saat 19.00’da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N’Zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleeshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Tete, Mertens, B. Alper, Icardi

46. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik maç İşte muhtemel 11ler...

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 37 müsabakada kalesinde 25 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 45 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan dış sahada 38 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Cimbom son olarak Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve rakibini 3-2 yendi.

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HAKİM ZİYECH CEZALI

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynayamayacak. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik maç İşte muhtemel 11ler...

PAROLA 1 PUAN

Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Konyaspor’un en yakın rakibi MKE Ankaragücü deplasmanda Trabzonspor ile, Hatayspor ise kendi evinde Rizespor ile karşılaşacak. Söz konusu maçların durumu Konya ekibini yakından ilgilendirecek. Galatasaray karşısında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek olan Konyaspor, yenildiği takdirde ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray’a ise şampiyon olmak için 1 puan yetecek.

 

 

 

 

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