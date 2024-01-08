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Konyaspor, Fenerbahçeli futbolcuya resmen talip oldu! Başkan Ömer Korkmaz, Spor Arena'ya açıkladı: 'Teklifte bulunduk!'

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#TRANSFER#Konyaspor#FENERBAHÇE
Konyaspor, Fenerbahçeli futbolcuya resmen talip oldu Başkan Ömer Korkmaz, Spor Arenaya açıkladı: Teklifte bulunduk
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 17:30

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. 19. haftanın geride kalmasıyla birlikte liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan futbolcuların geleceği merak ediliyordu. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sarı - lacivertlilerden istedikleri futbolcuyu resmen Spor Arena'ya açıkladı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Tümosan Konyaspor, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve bu sezonki 8. mağlubiyetini almıştı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve gözünü devre arası transfer dönemine çeviren yeşil - beyazlılarda yapılacak olan takviyeler taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de ise forma şansı bulmakta zorlanan isimlerin takımdan ayrılmalarına sıcak bakılıyor...

UMUT NAYİR'E TEKLİF

Konyaspor, Fenerbahçeli futbolcuya resmen talip oldu Başkan Ömer Korkmaz, Spor Arenaya açıkladı: Teklifte bulunduk

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada bu sezon sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir'e teklif yaptıklarını söyledi.

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"TALİP OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"

Konyaspor, Fenerbahçeli futbolcuya resmen talip oldu Başkan Ömer Korkmaz, Spor Arenaya açıkladı: Teklifte bulunduk

Henüz resmi bir anlaşmanın olmadığını söyleyen Korkmaz, "1 hafta önce Umut Nayir'e kiralık olarak bir teklifte bulunduk ve düşünüyorsan görüşelim dedik. Ondan sonra bir daha görüşmemiz olmadı. Umut, Fenerbahçe'den ayrılacaksa talip olduğumuzu söyledik. Şu an resmileşen bir anlaşmamız yok yani." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 30 yaşındaki milli futbolcu, 120 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

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#TRANSFER#Konyaspor#FENERBAHÇE

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