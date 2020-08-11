Köln'ün cami silüetli forması sonrası kriz! Üyelikten ayrıldı...

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını tanıtmış ve deplasmanda giyeceği kırmızı formalara, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Köln Merkez Camii’nin de silüetine yer verildiğini duyurmuştu.

Köln’ün dünyaca ünlü Dom Katedrali gibi cami silüetinin de formalarda görünmesi, Almanya’daki Türkler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı ancak görünen o ki bu olayı hoş karşılamayan Alman taraftarlar olmuş.

Köln kulüp üyesi olan bir taraftar, formadaki cami silüetinden rahatsız olduğunu ve kaldırılmaması halinde üyeliğini iptal edeceğine dair bir yazıyı kulübe ulaştırdı. Bu yazıyı sosyal medyadan paylaşan Köln; "Bugün bir üyemiz formadaki cami silüeti sebebiyle üyeliğini iptal etmek istediğini bize iletti. Bu ayrılığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine diyeceğimiz tek şey 'Güle Güle' olacaktır." ifadelerini kullandı.

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