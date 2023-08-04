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Klasik Yay Erkek Milli Takımımız dünya ikincisi oldu! Paris 2024'e bilet...

Güncelleme Tarihi:

#Okçuluk#Paris 2024#Mete Gazoz
Klasik Yay Erkek Milli Takımımız dünya ikincisi oldu Paris 2024e bilet...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 20:16

Klasik yay erkek milli takımımız, Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve Paris 2024 Olmpiyat Oyunları'na kota elde etti.

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Berlin’de devam eden Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı finalde Kore'ye mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milliler bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Bakan Aşkın Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımını yürekten kutluyorum. Milli Okçularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Klasik Yay Erkek Milli Takımımıza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”

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#Okçuluk#Paris 2024#Mete Gazoz

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