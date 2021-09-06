Kırılan ayağı hayatını değiştirdi

Sertaç ViRANCIK - Derin Toparlak, henüz 14 yaşındayken kaykaydan düşerek ayağını kırdı. Liseye başladığında ayak bileğinin iyileşme sürecini hızlandırmak, en önemlisi de moralini yerine getirmek için ailesi tarafından paletli yüzme sporuna yazdırıldı. İşte kırılma noktası tam da bu andı. Sonrasında 10 yıllık spor hayatına rekorlar ve madalyalar sığdıran Derin, geçtiğimiz ay Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda dünyanın 1 numarası oldu.

Babaoğlu’nun payı büyük

Milano Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü, 2019’da Türkiye’ye döndükten sonra Bakırköy Ata Spor Kulübü’nde milli takım antrenörü Canberk Babaoğlu ile çalıştığını belirten 24 yaşındaki sporcu “Canberk Babaoğlu idealleri olan bir antrenör. İkimiz güçlerimizi birleştirdik.. Bir antrenörden öte ağabeyim oldu. Bize başarıyı getiren unsur bu bence” ifadelerini kullandı.

İlk rekorunu lisede kırdı

Yarış dönemi günde 6-7 saat antrenman yaptığını belirten Toparlak “İlk rekorumu kırdığımda lise 2. sınıftaydım ve paletli yüzme benim için hala bir hobiydi. Ama bu rekor beni gerçekten bir şeyler başardığımın farkına varmamı sağladı. O günden sonra bu sporda güzel şeyler yapabileceğimi anlamıştım” diye konuştu.

ALTIN MADALYA SÜRPRİZ DEĞİLDİ

CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 1500 metre su üstünde 12.38.27’lik dereceyle dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan başarılı sporcu “Hedefime ulaştım. Oraya giderken bu madalyayı almayı kafama koymuştum, bekliyordum diyebilirim” diye konuştu. Derin gelecek içinse “Fiziki olarak gidebildiğim yere kadar gidip uzun yıllar bu sporu yapmayı amaçlıyorum. Ülkemi daha da gururlandırmak istiyorum” dedi.

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