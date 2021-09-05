Son Dakika: Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı!

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Copa America finalinde kozlarını paylaşan Brezilya ile Arjantin bu kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken maçta ilginç bir olay yaşandı.

SINIR DIŞI KARARI

Brezilya'da oynanan maç öncesi ev sahibi ülkenin sağlık kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.

Brezilya Sağlık Kurulu; Tangocular'dan Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.

Maçtan kısa süre önce alınan bu karar sonra büyük kriz yaşanırken Arjantin'in bulunduğu otele polislerin geldiği belirtildi.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇÖZÜLDÜ AMA...

Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tuttu.

SAĞLIK KURULU YETKİLİLERİ SAHAYA GİRDİ

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.

Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Maç dururken hakemlerin vereceği karar bekleniyor.

HEPSİ PREMIER LİG'DEN

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuları, 14 gün gözlem altında tuttuğu kaydedildi.

Sınır dışı edilmek istenen oyuncuların tamamı İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturuyor.

COPA AMERICA FİNALİNİ ARJANTİN KAZANMIŞTI

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvanın finalinde Sambacıları 1-0 yenen Arjantin zafere uzanmıştı.

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