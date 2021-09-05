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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Brezilya - Arjantin maçında yaşanan kaos sonra Lionel Messi'den tepki

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Brezilya - Arjantin maçında yaşanan kaos sonra Lionel Messi'den tepki

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin'in karşılaştığı maçta yaşanan sınır dışı krizi sonrası Lionel Messi'den tepki geldi.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelenirken Messi ve Lionel Scaloni tepki gösterdi.

Arjantinli futbolcuların soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü.

Brezilyalı sağlık ekiplerinin tavrına öfkelenen Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takım Teknik Direktöri Scaloni ise "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.

Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı Olaylar sonrası maç askıya alındı
Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı! Olaylar sonrası maç askıya alındı

Brezilya - Arjantin maçında yaşanan kaos sonra Lionel Messiden tepki

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