Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! Fenerbahçe teklifi reddetmesine rağmen...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek #Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son dakika: Kritik bölge el değiştirdiSon dakika: Kritik bölge el değiştirdi#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! Fenerbahçe teklifi reddetmesine rağmen...

#Kim Min-Jae#Fenerbahçe#Napoli
Kim Min-Jae ısrarı sürüyor Fenerbahçe teklifi reddetmesine rağmen...
Süleyman Arat

İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'i kadrosuna katmakta kararlı. Sezon başı önce 8 milyon Euro daha sonra 12 milyon Euro teklif etmesine rağmen F.Bahçe’yi ikna edemeyen Serie A temsilcisi sezon sonunda yeni bir öneri ile kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Napoli’nin Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Min Jae Kim için ısrarı devam ediyor. Elif Elmas’ın transferinde başrolü oynayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli stoper Min Jae Kim’in transferi için de sarı lacivertli yönetime temasa geçti.

İtalyan ekibi tecrübeli futbolcu için sarı lacivertli kulübe devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiş, yönetimin bu teklifi geri çevirmesi üzerine teklifi 12 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi yapılan yüzde 50’lik artışa rağmen ikinci teklifi de geri çevirdi.

Gözden Kaçmasın

Slavia Prag-Fenerbahçe maçında Ali Koç yönetimine ve futbolculara tepkiSlavia Prag-Fenerbahçe maçında Ali Koç yönetimine ve futbolculara tepki!Haberi görüntüle

15 MİLYON EURO ÖNERMESİ BEKLENİYOR

Senegalli stoper Kalidou Koulibaly’yi sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Napoli bu oyuncunun Min Jae Kim ile doldurmak istiyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli sezon sonunda bir kez daha için İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle masaya oturacak. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli 23 milyon Euro olan Kim’i bu rakamın bu rakamın aşağısına satmayı düşünmüyor. Napoli’nin ise Güney Koreli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Haberin Devamı

KARARI TAKIMIN YENİ HOCASI VERECEK

Güney Koreli stoper Min Jae Kim ile ilgili son kararı yeni teknik direktör karar verecek. Min Jae Kim bu sezon sarı lacivertli forma ile 23’ü Süper Lig, 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 1’i UEFA Konferans Ligi ve 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 31 resmi karşılaşmada forma giydi. 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu henüz skor olarak takıma katkı veremedi. Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.

"TARAFTARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAK İSTEMİYORUM"

Min Jae Kim, Türkiye ve İstanbul’a çok kolay uyum sağladığını ifade etti. İstanbul’da zorlandığım bir şeyin kesinlikle olmadığını ifade eden Kim kulübün youtube kanalına şunları söyledi:

"Yemekler konusunda da çok rahatım. Her şey çok lezzetli. Gelir gelmez her şeye çok çabuk adapte oldum. Diğer oyuncular da hepsi bana çok iyi davranıyor, onlarla çok güzel anlaştık. Takım arkadaşlarımla iyi arkadaş oldu. Türkleri çok seviyorum.

Haberin Devamı

Taraftarların gösterdiği sevgi için çok minnettarım tabii ki. Gururlanıyorum ve onların sevgisini boşa çıkarmamak için daha fazla ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar için yapabileceğim en iyi şey, iyi futbol oynamak. Bu yüzden çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalarım oluyor, ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kim Min-Jae#Fenerbahçe#Napoli

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna