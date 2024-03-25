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Keşke bütün derbiler böyle güzel olsa! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçta harika görüntüler

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Keşke bütün derbiler böyle güzel olsa Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçta harika görüntüler
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

Şampiyonluk için yarışan iki ekibin oyuncuları centilmence mücadele etti, en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı. Dereağzı’ndaki maçın henüz 4. dakikasında Arzu’nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 9’da Ece Türkoğlu ve 70’te Zenatha Coleman ile galibiyete ulaşırken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan ve dans eden sarı lacivertli kadın futbolcular, daha sonra tribünlerin önüne giderek zaferi taraftarlarıyla birlikte kutladılar.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasındaki kritik maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi’ni 2-1 yenerken, iki takımın oyuncularının ortaya koyduğu centilmence mücadele, atılan güzel goller ve tebessüm ettiren detaylar, izleyenlere ‘Keşke her derbi böylesine güzel olsa’ dedirtti. Haftaya 2. sırada giren sarı lacivertli ekip puanını 57’ye çıkarırken, lider sarı kırmızılılar ile arasındaki farkı 2’ye indirdi.

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PORTATİF TRİBÜN YAPTIRILDI 

Fenerbahçe yönetimi, yoğun ilgiyi dikkate alarak, maçın oynandığı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin 185 kişilik normal tribünün yanına 215 seyirci kapasiteli portatif tribün ekleyerek mücadeleyi 400 taraftarın izlemesini sağladı. Karşılaşmada gol perdesini Galatasaray açtı. 4. dakikada Fenerbahçe ceza alanında havalanan topta defansın hatasını iyi değerlendiren Arzu Karabulut, sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

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ECE VE COLEMAN 3 PUANI GETİRDİ 

Bu golden 5 dakika sonra Fenerbahce, Ece Türkoğlu’nun şık golüyle skora denge getirdi: 1-1. Taraftarının da desteğiyle rakibine baskı kuran sarı lacivertliler, 70’te Zenatha Coleman’ın serbest vuruştan attığı golle 2-1’lik galibiyete ulaşarak 3 puanın sahibi oldu. Maç sonrası sahanın ortasında sevinç yumağı oluşturan Fenerbahçeli futbolcular daha sonra galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladılar.

BEŞİKTAŞ 7-0 GALİP

Diğer sonuçlar: Ankara BB Fomget-Fatih Vatan: 2-0, HakkarigücüBeylerbeyi: 2-1, Adana İY-Beşiktaş United Payment: 0-7, Ataşehir Bld.-Amed: 0-2, Bitexen 1207 Antalya-ALG: 0-1, Kdz. Ereğli Bld.-Wulfz Karagümrük: 1-2, Trabzon-G.Antep Asya: 1-2.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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