Kerem Aktürkoğlu: Rakibimiz bizden çekiniyor

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini belirten Kerem, "Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor. O yüzden kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz. Bizim sezon başından beri güzel bir grafiğimiz vardı. 14 maçlık seri de yaptık. Ara da verdik, o yüzden uyum süreci bozulabiliyor. Biz çalışıyoruz. Bu görünüyor. Bizim güzel bir takımımız, saha içinde saha dışında güzel bir ortamımız var. Geçen hafta 6-0 bitti, bu hafta 4 attık. Daha da farklı olabilirdi. Güzel ortamımız var. İnşallah sezonu şampiyonlukla tamamlayabiliriz." açıklamasını yaptı.

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Icardi ile oynamanın büyük bir keyif olduğunu kaydeden Mertens, "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık. Sadece ilk 11'dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor. Mutluyum diyebilirim Mauro Icardi ile oynamaktan. Her maçta gol atıyor. Santrfor olarak görevi bu. Icardi ile oynamak büyük keyif. Fırsatları gole çeviriyor olması en büyük özelliği." diye konuştu.