Kenan Yıldız'dan Süper Lig'de favori takım ve oyuncu yanıtı

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Serie A devi Juventus'un ve Milli Takım'ımızın genç yıldızı Kenan Yıldız, TRT Spor'un sorularına yanıt verdi.

Almanya'dan ayrılık sürecini anlatan Kenan Yıldız, "Juventus'a transfer olmayı düşünüyordum çünkü futbol oynamak için en iyi seçenekti. Bana en iyi seçeneği sundular" dedi.

Ay-yıldızlı formayla Almanya'ya attığı gol sonrası yaşadığı duyguları da paylaşan Yıldız, "Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de beğendiği oyuncuları da açıklayan Kenan Yıldız, "Favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan" diye konuştu.