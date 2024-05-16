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Kenan Yıldız'dan Süper Lig'de favori takım ve oyuncu yanıtı

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#Kenan Yıldız#Süper Lig#Milli Takım
Kenan Yıldızdan Süper Ligde favori takım ve oyuncu yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 01:31

İtalya Serie A devi Juventus ve A Milli Takımı'nın genç futbolcusu Kenan Yıldız, en büyük hayalinin Ballon d'Or kazanmak olduğunu söyledi. Kenan Yıldız, Süper Lig'de favori takımı ve oyuncusu sorularına yanıt verirken şampiyonluk favorisini de açıkladı.

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Serie A devi Juventus'un ve Milli Takım'ımızın genç yıldızı Kenan Yıldız, TRT Spor'un sorularına yanıt verdi.

Almanya'dan ayrılık sürecini anlatan Kenan Yıldız, "Juventus'a transfer olmayı düşünüyordum çünkü futbol oynamak için en iyi seçenekti. Bana en iyi seçeneği sundular" dedi.

Ay-yıldızlı formayla Almanya'ya attığı gol sonrası yaşadığı duyguları da paylaşan Yıldız, "Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de beğendiği oyuncuları da açıklayan Kenan Yıldız, "Favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan" diye konuştu.

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#Kenan Yıldız#Süper Lig#Milli Takım

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