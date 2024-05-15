Filozof gibi düşünen, boksör gibi dövüşen, sivri dilli fenomen Jose Mourinho: 10 yıl kupasız kalmaktansa ‘sıkıcı’ olmayı tercih ederim

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Futbol sanatında önemli bir aktör olarak sahne alan Jose; stratejik dehasıyla, parlak zekasıyla, psikolojik taktikleriyle, motivasyon ustalığıyla, tutkusuyla, coşkusuyla, sivri dilli yanı, cesur ve kararlı tavrı, sahada rakiplerine korku salan jest ve mimikleri, kontrollü kışkırtıcılığı, provakatif bulunan açıklamalarıyla tam bir fenomen...

"SOĞUK SAVAŞ" USTASI

Mourinho; futbola etkileri ve katlılarıyla, zekice planlanmış hamleleriyle, zafere giden yolu incelikle inşa eden titiz yanıyla tam bir kazanma ustası…

Liderlik vasfı, karizmatik ve disiplinli yaklaşımı, iletişim becerisi, ikna kabiliyeti ve kamuoyu yönetimiyle tam bir "soğuk savaş" erbabı...

BÜYÜK HOCA, BÜYÜK VAAT

Seçim arifesinde olan Fenerbahçe'de eski Başkan Aziz Yıldırım, mevcut Başkan Ali Koç'a karşı adaylığını açıklarken vaatlerinden biri de Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek oldu.

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Fenerbahçe'nin her daim büyük hoca ve yıldız oyuncularla çalışması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, hoca adayını Mourinho olarak duyururken Ali Koç cephesinden jet hızında hamle geldi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'la yolları ayırmaya karar veren Başkan Ali Koç; hem seçimde hem sahada üstünlük sağlayacak kariyerli, karizmatik, etkileyici bir hoca olarak Jose'yi listesine aldı.

Seçimi hangi adayın kazanacağı bilinmezken bilinen bir şey var ki Fenerbahçe ve Türk futbolu Jose Mourinho gibi ikonik bir şahsiyeti yakından tanıma olanağına sahip olabilir.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho gerçek bir fenomen! Haberi görüntüle

KAZANMANIN İNCELİKLERİ ADLI BİR KİTAP YAZILSA...

Çalıştırdığı kulüpleri ulaştırdığı yüksek seviye, kazandırdığı uluslararası başarılarla dünya futbol tarihine adını büyük harflerle yazdırmış bir isim kendisi...

Kupa haznesinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Premier Lig, La Liga, Serie A, Portekiz Ligi gibi üst düzey organizasyonların zafer nişanelerini taşıyan ve defalarca yılın en iyi teknik direktörü seçilen biri kendisi...

ASLA MÜTEVAZI DEĞİL

Mütevazı olmaktan uzak, hatta kibirli olmakla itham edilen, kendini özel biri olarak tanımlayan, "Bunu ukalalık olarak algılamayın ama ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim" sözleriyle iddiasını her vakit ortaya koyan bir çalıştırıcı kendisi...

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6 DİLLİ POLYGLOT (ÇOK DİLLİ)

Kazanma sanatında iletişimi çok etkili kullanan, tam 6 dil bilen, oyuncularıyla arasındaki bağa verdiği önem sebebiyle Tottenham döneminde bu dillere Koreceyi de eklemek için dersler alan, çok çalışkan bir insan kendisi...

SONUÇ ODAKLI OYUN ANLAYIŞI

Oyun planlamasında sağlamlığı, düzeni, mücadeleyi, fiziksel ve mental gücü, iç disiplini merkeze koyan; savunmacı olarak eleştirilse de sonuç odaklı anlayışıyla taktiksel esnekliğe sahip bir teknik adam kendisi...

HEM FİLOZOF HEM DÖVÜŞÇÜ

Gerçekçi yaklaşımı, faydacı tavrı, akılcı söylemleri, pratik eylemleri ve rekabetçi yapısıyla filozof gibi düşünen, boksör gibi dövüşen bir futbol adamı kendisi...

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Kışkırtıcı tavrı ve sözünü sakınmayan yapısıyla bilinen, futbol tarihinin en unutulmaz polemiklerinde baş karakter olarak sahne alan, unutulmaz yanıtlarıyla da gündemdeki sıcaklığını hep koruyan biri kendisi...

Jose Mourinho'nun unutulmaz sözlerinden bazılarını buraya bıkarak son verelim yazımıza:

"Günde 15 saat çalışıp ayda bir kaç yüz Euro kazanıp evine dönen baba yorgun olur. Biz değil!"

"Bana atılan taşlarla bir anıt bile inşa edilebilir..."

"Stres mi? Kuş gribi bende daha çok stres yaratıyor. Ciddiyim, kuş gribinden bile Manchester’dan fazla korkuyorum."

"Jokey olmak için önce at mı olmak gerekir?"

"Ben Jose Mourinho’yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir."

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"Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden daha iyi bir teknik direktör de yok."

"30 yıl çalışıp da asla at olamayan bir eşek…"

Tottenham buraya bir otobüsle geldi ve o otobüsü kalenin önüne çektiler."

"10 yıl kupasız kalmaktansa ‘sıkıcı’ olmayı tercih ederim."