Kenan Karaman'dan İtalya maçı yorumu! "İlk golden sonra..."

EURO 2020'nin açılışında İtalya'ya Roma Olimpiyat Stadı'nda 3-0 mağlup olan millilerde Kenan Karaman, mücadeleyi değerlendirdi.

İlk golden sonra dağıldıklarını söyleyen Kenan, "İlk yarı skoru tuttuk. İtalya gerçekten etkili bir takım. Taktik olarak üst düzeydeler. İlk yarı biraz zorlandık. Topu kaptığımızda öne çıkamadık. İkinci yarıda golden sonra dağıldık. Böyle olmaması lazım ancak bu bir turnuva. Henüz hiçbir şey bitmedi. İki maçımız daha var" ifadelerini kullandı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...