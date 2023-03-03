Kazım Karabekir Stadyumu’na deprem incelemesi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 şubatta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’na hasar verdiği ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın raporu sonrası Erzurumspor, 8 Şubat 2023 tarihinde Ankara Keçiörengücü maçı öncesi Gençlik ve Sor Müdürlüğü’ne yazılı bir dilekçe verdi.

Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu imzasıyla gönderilen yazıda, “Kulübümüz futbol takımının müsabakalarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu ile ilgili son günlerde basında ve sosyal medyada ülkemizin yaşamış olduğu depremler sonrasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda bir takım kontroller yapıldığı ve stadyumda maç oynanamaz raporu verildiği ilgili haberler doğrultusunda 2 Mart 2023 günü Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne konu ile ilgili tarafımızı bilgilendirmeleri ve ivedilikle tarafımıza rapor edilmesini istedik” denildi.

Haberin Devamı

TEKNİK İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Erzurumspor Futbol Kulübü’nün yazılı müracaatı üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kulübe cevap gönderdi. Öztürk’ün cevabında şu ifadeler yer aldı:

“08.03 2023 tarihinde Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanması planlanan Erzurumspor Futbol Kulübü ile Ankara Keçiörengücü Futbol takımları arasında yapılacak olan müsabakanın oynanıp oynanmayacağı sorulmaktadır. Söz konusu stadyumumuzda teknik incelemelerin devam ettiğinden dolayı tedbiren 8 Mart 2023 tarihinde oynanacak olan müsabakanın başka bir stadyuma alınması uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

MAÇ RİZE’YE ALINDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün cevabı üzerine Futbol Federasyonu ile yapılan görüşme sonucu maç Rize’ye alındı. Konuyla ilgili Erzurumspor Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Kazım Karabekir Stadyumu’muzun yaşanan deprem felaketinden etkilendiği Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin raporları sonucu tespit edilmiştir.

Bu hafta oynayacağımız Keçiörengücü müsabakasının başka bir statta oynanması yönünde bilgilendirme Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yazıyla tebliğ edilmiştir. Hasar durumu ve diğer gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin incelemesi sonrası açıklanacak.

Haberin Devamı

Bu gelişme sonrasında Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde evimizde oynamamız gereken Keçiörengücü maçımızı zorunlu olarak Rize’de oynayacağız. Rizespor Kulübü başkanı İbrahim Turgut’a ve Rizespor Kulübü’ne teşekkür ediyoruz.

Stadyum mevzusunun kulübümüz ve şehrimiz için çok önemli olduğunun altını çizerek bu konuda gereken hassasiyeti tüm paydaşlardan beklediğimizi ifade ederek, Erzurumspor Kulübü olarak tüm süreci titizlikle takip edeceğimizi camiamızla paylaşıyoruz.”

2010 YILINDA YENİLENMİŞTİ

Eski adı Cemal Gürsel olan ve 1968’de yaptırılan Kazım Karabekir Stadyumu’nda 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın açılış kapanış töreni yapılmıştı. Törenler sebebiyle stadyum 2010 yılında elden geçirilerek yenilenmişti.

Haberin Devamı