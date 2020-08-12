AA
Son Güncelleme:
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma hareketlerinin ardından güce dayalı çalışma yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle