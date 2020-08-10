Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek

Türkiye Futbol Federasyonu ile bazı Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri hakkında görüşmesinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bir açıklama yaptı.

Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada anlaşma yapmayan Fenerbahçe'ye destek vererek, "Bankalar Birliği anlaşmasındaki faiz oranı çok yüksek. Sadece faiz ödemesi yaptık. Gelecek sene ana para ödemesi var. Gelecek sene biz de Fenerbahçe'nin durumunda olacağız" ifadelerini kullandı.

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