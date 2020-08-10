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GeriFutbol Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek
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Haber Giriş: 10.08.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek

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Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bankalar Birliği anlaşması hakkında konuştu. Gözbaşı, "Anlaşmadaki faiz oranı çok yüksek. Sadece faiz ödemesi yaptık. Gelecek sene ana para ödemesi var. Gelecek sene biz de Fenerbahçe'nin durumunda olacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile bazı Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri hakkında görüşmesinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bir açıklama yaptı.

Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada anlaşma yapmayan Fenerbahçe'ye destek vererek, "Bankalar Birliği anlaşmasındaki faiz oranı çok yüksek. Sadece faiz ödemesi yaptık. Gelecek sene ana para ödemesi var. Gelecek sene biz de Fenerbahçe'nin durumunda olacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşıdan Fenerbahçeye destek

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