Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan İsmail Kartal'a: "Adama sorarlar..."

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Fenerbahçe galibiyeti sonrası İsmail Kartal'ın "Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik." sözleri hatırlatılan Hikmet Karaman, 9 eksikle gelip 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele verdiklerini söyledi.

İsmail Kartal'ın sözlerine yanıt veren Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin sadece 2 pozisyon bulduğunu belirterek, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye. Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik. Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi? Evet şanslıyız. Rakibe vurdu gol oldu. Ancak şans, hazırlıklı olana güler. Ramazan’ın golü olması açısından çok mutluyuz. Fenerbahçe önemli bir takım, büyük bir camia. Kayseri olarak, bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak çok önemliydi. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Galatasaray maçına odaklanıp orada çok iyi bir sonuç alıp dönmek istiyoruz" " şeklinde konuştu.