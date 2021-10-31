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Kayserispor'da 90+3'te gelen gole rağmen istifa çağrısı! Hikmet Karaman'dan dikkat çeken hareket...

#Yukatel Kayserispor#Hikmet Karaman#Süper Lig
Kayserisporda 90+3te gelen gole rağmen istifa çağrısı Hikmet Karamandan dikkat çeken hareket...

Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 maçlık yenilgi serisini sona erdiren Yukatel Kayserispor'da taraftarlar, teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet ettiler. Maçın ardından iki takım futbolcuları gerginlik yaşarken, Kayserisporlu futbolcuların taraftarlarla diyaloğu dikkat çekti.

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Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya Kayserispor taraftarının teknik direktör Hikmet Karaman'a gösterdiği tepki damga vurdu.

Ligde 3 maçtır mağlup olan Kayseri ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlasa da ikinci yarıda geri dönmeyi buldu ve 90+3'te bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Yukatel Kayserispor 2 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

İlgili Haber:Yukatel Kayserispor 2 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

TEPKİLERE KARAMAN'DAN YANIT: EYVALLAH

Karşılaşmada 73. dakikada 1-1'i yakalamasına karşın Kayserispor taraftarı teknik direktör Hikmet Karaman'a tepki gösterdi ve tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti. 90+3'te Thiam Kayserispor'u öne geçiren golü kaydetse de taraftarların Hikmet Karaman'a tepkisi sürdü.

Takımı öne geçmesine rağmen istifaya davet edilen Hikmet Karaman, tribünlere döndü ve "eyvallah" diyerek karşılık verdi.

Kayserisporda 90+3te gelen gole rağmen istifa çağrısı Hikmet Karamandan dikkat çeken hareket...

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İKİ TAKIM ARASINDA GERGİNLİK

Hakemin bitiş düdüğünün ardından Kayserispor'da hem tribünler hem de oyuncular büyük sevinç yaşadı ancak bu sevinç kısa sürdü. İki takımın futbolcuları ve idarecileri, maçın sona ermesiyle gerginlik yaşadı. Araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Kayserisporda 90+3te gelen gole rağmen istifa çağrısı Hikmet Karamandan dikkat çeken hareket...

TARAFTARLA KONUŞTULAR: SAHADA SAVAŞIYORUZ

Kayserisporlu futbolcular, 3 puanın sevincini yaşamak için maçtan sonra tribünlere gittiler ancak tepkiyle karşılaştılar. Takımın tecrübeli isimleri İlhan Parlak ile Emrah Başsan, taraftarlarla gerginliğin nedenini görüştü.

Emrah Başsan, ""Üç maçtır mücadele ediyoruz ama olmuyor. 90 dakika bağırmanız ve bizi desteklemeniz lazım. Biz sahanın içinde savaşıyoruz." diyerek taraftarlara sitem etti.

Takım kaptanı İlhan Parlak da "Önemli olan Yukatel Kayserispor'un galibiyeti, tek derdimiz bu." ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA: HİKMET KARAMAN ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR

Diyaloğun ardından Kayserisporlu futbolcular soyunma odasına gitti ve gerginlik son buldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Taraftarın tepkisi olabilir. İstifa diye bağırdılar diye ne yapalım? Onlar da bizim çocuklarımız. Hikmet Hoca çok iyi çalışıyor. Kayserispor iyi yolda." ifadelerini kullanarak teknik direktör Hikmet Karaman'a destek verdi.

KARAMAN'DAN AÇIKLAMA: STRATEJİK OLARAK...

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Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun stratejik bir taktik oyunu olduğunu söyledi.

Karagümrük karşılaşması öncesi 4 maça çıktıklarını hatırlatan Karaman, "Giresun deplasmanı, içeride Trabzon, Alanya deplasmanı ve Konya deplasmanı. Bu 4 maçın 3'ünü dışarıda oynamışız ve sadece bir puan almışız." dedi.

Kadroda önemli eksikliklerinin olduğunu belirten Karaman, son antrenmanda Mensah'ın sakatlandığını hatırlattı.

Karaman, özellikle defans ve 6 numara bölgesinde sakatlıklar yaşadıklarına, bu maçta da hem bireysel hem de takım halinde hatalar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

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"Son oynadığımız Konyaspor maçında rakip 14, biz 11'dik. 3 puan alsak 14-14 olacağız. Bir anda 2 maç kazandığın zaman ligde tabelada durumlar değişebiliyor. Böyle bir maça çıktık. Karagümrük ligde rakip ceza sahasında oynayan en iyi takım ama ilk 15 dakikaya bakıyorsun benim maçtaki analizim 2-0 öne geçmemiz lazım. Kendi kendimize yaptığımız çok basit bir hatadan gol yedik. Rakip ceza sahasında çok oynayan, hücuma çok giren takım karşısında 1-0 geriden geldiğinizde inanılmaz anlamda stratejik olarak rakip takımın kucağına düşüyorsunuz. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz."

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"TEPKİLERE İNSAN ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Takımın kenetlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, oyun içinde yapmış oldukları değişiklikler ve oyuncuların istekli olmasının galibiyeti getirdiğini dile getirdi.

Karaman, oyuncuların daha dikkatli olması gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, haklı bir galibiyet aldılar. Taraftarlar istedikleri skorlar gelmediği zaman teknik adamı protesto edebilirler. Bu onların doğal hakkı ama bazen teknik adam ve ekibi olarak insan üzüntü duyuyor. Yaptığımız işin ve elimizdeki kadronun ortaya koyduğu mücadele, mücadele sonrası bir takım şeyler üzüyor bizi. Bazen istenilen skorlar gelmediği zaman bunları yaşıyoruz. Bazen de iyi skorlar geldiğinde taraftar alkışlayabiliyor. Oyunculara teşekkür ediyorum. Bundan sonra oyuncularımızın daha dikkatli, daha birlikte ve mücadele gücünü yukarı çekerek bir seri yakalaması gerekiyor. Haftaya oynanacak bir Fenerbahçe maçı var."

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#Yukatel Kayserispor#Hikmet Karaman#Süper Lig

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