Yukatel Kayserispor 2 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
İlk yarısını 1-0 yenik durumda tamamlayan Kayserispor, önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi ve maçı 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 73. dakikada Gavranovic ve 90+3'te Mame Thiam kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük'ün tek sayısı, 23. dakikada Bertolacci'den geldi.
VavaCars Fatih Karagümrük'te Luckassen 61. dakikada, Yukatel Kayserispor'da ise 88. dakikada Onur Bulut kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.
Üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Kayserispor puanını 14'e yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Gavranovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
25. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.
27. dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Pesic'in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Emrah Başsan'ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Borini'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında araya girerek meşin yuvarlağı kontrol eden Thiam'ın şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.
64. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
73. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Cardoso'nun soldan ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Onur Bulut, meşin yuvarlağı kafayla içeri indirdi. Pozisyonu takip eden Gavranovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu:
1-1.
90. dakikada Biglia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung topu güçlükle kornere tokatladı.
90+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, kale alanında iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay
Yukatel Kayserispor: Lung, Carole (Dk. 71 Cardoso), Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Campanharo (Dk. 85 Mane), İbrahim Akdağ (Dk. 61 İlhan Parlak), Thiam, Kemen, Emrah Başsan (Dk. 85 Gökhan Sazdağı), Gavranovic
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk 90+1 Ahmet Musa), Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Erhun Aksel Öztümer), Bertolacci (Dk. 78 Kerim Frei), Emre Mor (Dk. 66 Balkovec), Borini, Pesic (Dk. 78 Karamoh)
Goller: Dk. 23 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 73 Gavronovic, Dk. 90+3 Thiam (Yukatel Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 60 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 88 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 29 Viviano Dk. 49 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 86 Kemen (Yukatel Kayserispor)
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