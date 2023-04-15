Kayserispor maçı sonrası övgüler Mauro Icardi ve Galatasaray'a! 'Uzun zamandır böylesini görmedim' Real Madrid ve Benzema benzetmesi...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kayserispor'uı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo attı. Kayserispor'da Hosseini 45+10. dakikada VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de iç sahadaki son 10 maçını kazanan Galatasaray, 66 puanla liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

ICARDI GOL HASRETİNİ 'ŞOVLA' BİTİRDİ

Ligde son 3 maçında ağları havalandıramayan Mauro Icardi, Kayserispor maçına hızlı başladı. Karşılaşmanın 18. dakikasında takımını öne geçiren Arjantinli yıldız, 24. dakikada da Rashica'ya gol pasını veren isim oldu. Mauro Icardi, 42. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını rahatlatırken dakikalar 45+12'yi gösterdiğinde 3. golünü atarak hat-trick yaptı.

Haberin Devamı

GOL VE ASİST SAYILARINDA ZİRVEDE

Kayserispor maçıyla birlikte ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Icardi, bu alan takımının en iyisi oldu. Ligde 7 asiste ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, bu kulvarda da zirvede yer alıyor.

FALCAO VE BELHANDA SONRASI İLK

Icardi, 2019/20 sezonundan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Falcao, sezonu 10 golle tamamlamıştı. Ayrıca yıldız futbolcu, Younes Belhanda'dan bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Faslı oyuncu, 2021 yılında bunu başarmıştı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, 6-0'lık Galatasaray maçını köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: SÜPER LİG MAURO ICARDI SEZONU

Malumunuz İcardi, sezona Paris’te başladı ve ancak transferin son gününde Galatasaray’a imza atabildi. Sarı kırmızılı formayla ilk 11’de çıktığı ilk müsabaka Kayseri deplasmanıydı, o sıralarda Galatasaray için işler çok iyi gitmiyordu. 15 Ekim’de Kayseri’de gelen 2-1’lik yenilgi, Galatasaray’ı yedinci basamağa kadar geriletmişti. İcardi, ilk Kayseri maçından ikincisine kadar, adam akıllı yarım sezon formasını giyebildi aslında Galatasaray’ın. Bu yarım sezonda Galatasaray’ı lig yedinciliğinden aldı, açık ara liderliğe taşıdı, hatta şampiyonluğa götürüyor. O 15 Ekim’den bu 15 Nisan’a, altı ayda Galatasaray hangi kritik maçta ona ihtiyaç duyduysa İcardi oradaydı.

Haberin Devamı

SON 10 GÜNDE iKi KARMAŞIK MAÇ



Kasımda Beşiktaş’a 2 gol attı ve Galatasaray’ı siyah beyazlıların üzerine taşıdı. Ardından Başakşehir’e karşı 1 gol, 2 asistle oynadı. Ocakta lig lideriyle ikincisini yine o belirledi, Fenerbahçe’ye karşı da 1 gol-1 asist yaptı. Büyük maçlarda büyük oynama alışkanlığını şubatta da sürdürdü, Trabzon’u da iki gol katkısıyla o geçti yine. Şu son 10 günde Galatasaray’ın oynadığı iki karmaşık maçta da oradaydı: Kupada Başakşehir’e karşı 1 gol-1 asisti tura yetmedi. Dün de ligin en formda takımlarından birini 45 dakikada grogi vaziyete düşürdü.

GOMEZ, GOMiS VE CORNELiUS GiBi



Icardi’nin Süper Lig’in ilk yedisine karşı performansı olağanüstü: Fenerbahçe’ye karşı 2, Beşiktaş’a 2, Başakşehir’e 5, Kayseri’ye 4, Trabzon’a karşı da 2 gol katkısı. Ben uzun zamandır Süper Lig’de böyle bir büyük maç topçusu izlediğimizi hatırlamıyorum. Süper Lig’in şampiyonunu 2016’da Gomez, 2018’de Gomis, 2022’de Cornelius belirlemişlerdi. 2022-23 de yavaş yavaş “Süper Lig İcardi sezonu” olmaya doğru ilerliyor.

Haberin Devamı

AYNI ZAMANDA TAKIM OYUNCUSU

Icardi’yi İcardi yapan özelliklerinden bir tanesi de sadece bir süperstar değil, aynı zamanda bir takım oyuncusu olması. Kerem’in performansındaki çıkışta da bence başrolde İcardi ile kurdukları telepati var. Dün yine 5 pozisyon saydım, ikilinin birbirine şut fırsatı hazırladığı. Ayrıca Kerem’in attığı frikik golüne Kerem’den daha fazla sevinen bir İcardi gördüm dün.

ENGİN KEHALE: GALATASARAY ANCELOTTI'NİN REAL MADRID'İ GİBİ

Süper Lig’i tanımlamak için birçok betimleme kullanabiliriz. Santrforların ligi olduğundan, baskının çoğu takımı çaresiz bıraktığından, formanın ağırlığından bahsedebiliriz. Fakat bunların hepsinin yanında temel bir gerçek var. O da yeteneğin, hemen hemen her zaman galip geldiği. G.Saray’ın bir maçı kazanması için 30-40 dakikayı iyi oynamasına gerek yok. Sarı kırmızılılar, açık ara ligin en geniş yetenek havuzuna sahip. Rakiplerin de yetenek seviyesi çok yüksek olmadığından, adam adama baskı ve kazanılan topla hızlı bir şekilde karşı kaleye gidebilme becerisi, Buruk’un takımının ligin geri kalanının fersah fersah önünde olmasını sağlıyor. Çağdaş Atan’ın Kayserispor’u ligin iyi takımlarından. Maç önü planı net olan ve bunu uygulamakta da becerili bir takım. Fakat analizi gerçeğe dönüştürme noktasında rakibin yeteneği, tüm hazırlığı alt üst etti.

Haberin Devamı

TAKIMIN BENZEMA’SI ICARDI

Aslında G.Saray biraz Ancelotti’nin Real Madrid’ine benziyor. Oyunu rölantide götürüp, avına saldıracağı doğru zamanı bekliyor. Takımın Benzema’sı da İcardi. Arjantinli keyif alıyor, aldırıyor. 45 dakikada 3 gol bir asist inanılmaz. Kerem-İcardi kontrasıyla gelen golün arından 36-39. dakika arası Buruk’un öğrencileri üç net pozisyon buldu. Önce İcardi Kerem’i pozisyona soktu, sonra İcardi-Rashica-İcardi bağlantısı ve ardından gelen penaltı, sarı kırmızılıların ritmini yakaladığında ne kadar etkili olduğunun kanıtı. İlk yarının sonundaki penaltı ve kırmızı kart ile de zaten maçın geri kalanı adına konuşulacak pek bir nokta kalmadı. Kerem’in mükemmel frikiği farkı açtı, bir başka özel yetenek Nicolo Zaniolo skoru belirledi.

Haberin Devamı